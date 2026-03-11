Presentan la programación oficial del Festival de Teatro 2026, que reunirá a diversas agrupaciones escénicas de la ciudad en 14 funciones programadas en diferentes espacios culturales a partir del 19 de marzo y el ingreso es gratuito.

La primera presentación será el Teatro Ateneo con la obra “Infierno”, puesta en escena por la agrupación Teatro de Octubre. Esta presentación marcará el inicio de una semana dedicada a las artes escénicas y al encuentro del público con el teatro local.

La actividad es organizada por la Subgerencia de Educación y Cultura de la comuna provincial de Arequipa en coordinación con organizaciones teatrales locales, con el objetivo de fortalecer la producción escénica arequipeña y promover el intercambio cultural entre compañías teatrales y escuelas de arte.

Las presentaciones se desarrollarán en varios escenarios de Arequipa. Entre las sedes principales figuran el Teatro Ateneo, ubicado en la calle Álvarez Thomas 312, y el Teatro Arequepay, situado en el Portal de la Municipalidad 110, segundo piso. Asimismo, el Teatro Municipal de Arequipa será escenario de una de las presentaciones de clausura del festival.

El festival busca acercar el teatro a la ciudadanía y generar espacios para que nuevos talentos y compañías consolidadas presenten sus propuestas artísticas, fortaleciendo así el movimiento cultural de la ciudad.

Programación del Festival:

19 de marzo

18:00 | Infierno (Teatro de Octubre) – Teatro Ateneo

20 de marzo

18:00 | 300 millones (Universidad La Salle) – Teatro Ateneo

18:00 | Macbeth S.A. (Corrientes Escenas) – Teatro Arequepay

21 de marzo

12:00 | El cielo se está cayendo (Tomate Clown) – Teatro Arequepay

18:00 | En el acto (Impulso Cultural) – Teatro Arequepay

18:00 | Mancebo que se casó con mujer brava (Teatro Talía) – Teatro Ateneo

23 de marzo

18:00 | La Dama del Alba (Elenco UTP) – Teatro Ateneo

18:00 | Génesis de un Macho (Ángeles Teatro) – Teatro Arequepay

24 de marzo

18:00 | Jaulas Propias (Tercer Piso) – Teatro Ateneo

18:00 | El Médico a Palos (Teatrópolis) – Teatro Arequepay

25 de marzo

18:00 | Los Veteranos de Guerra (Laboratorio AT) – Teatro Ateneo

18:00 | Velada Clown (Creat / Corto Circuito) – Teatro Arequepay

26 de marzo (Clausura)