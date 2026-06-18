Luego de varios años de espera, los estudiantes de la Institución Educativa Miguel Grau, en el distrito de Matarani, provincia de Islay, contarán con una nueva infraestructura educativa. El Gobierno Regional de Arequipa y la empresa Terminal Internacional del Sur (Tisur) firmaron hoy el convenio que permitirá ejecutar el proyecto mediante la modalidad de Obras por Impuestos.

La obra costará 21 millones 6 mil 904 soles y beneficiará de manera directa a 670 alumnos de este emblemático colegio, que lleva 76 años de creación.

Según indicó el director del plantel, Néstor Aquino Puma, las gestiones para concretar esta iniciativa comenzaron en 2018 y hoy se concreta con viabilizar el proyecto con la garantía del financiamiento, luego de 8 años de espera. Sinn embargo, aún se desconcoe el plazo del inicio de trabajos.

El convenio fue suscrito entre el gobernador Rohel Sánchez y Amador Saba Casapia, jefe de Ingeniería y Sostenibilidad del Terminal Internacional del Sur, empresa que participará en la ejecución del proyecto a través del mecanismo que permite a las compañías financiar obras públicas con cargo al pago de sus impuestos.

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