La segunda reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) fue fijada para el 25 de este mes. La sesión servirá para revisar qué es lo que se ha avanzado en las acciones contra la delincuencia, incluyendo la cometida por ciudadanos extranjeros.

TE PUEDE INTERESAR: Municipalidades de Arequipa con falta de serenos para combatir la inseguridad

El Ministerio Público demostró que se han efectuado varias acciones de prevención e investigación, como es la ejecución de intervenciones en el Cercado y distritos a 500 motos lineales comprobando documentos e identificando a personas. Adicionalmente, la Primera Fiscalía fiscalizó 6 locales frecuentados por extranjeros y en Paucarpata se intervino a 25 motos delivery y 12 conductores.

DIFICULTADES. La fiscal titular de Prevención de Delito, María Lozada, estimó en la primera reunión del Coresec el pasado 11, que para tener mejores resultados, hace falta atender las siguientes dificultades: Se ha visto que no se cuenta con una base de datos extranjeros (fecha de nacimiento, nombre de padres, etc.) y no se cuenta con la posibilidad de acceder a sus antecedentes penales, policiales, en el Perú. No se puede hacer seguimiento domiciliario, porque los foráneos se ubican en residencias temporales, lo que afecta los actos de investigación.

Hay demora de respuesta de Migraciones y las embajadas para acceder a los datos de los extranjeros. Se desconoce qué acciones toma la Sección de Extranjería de la PNP cuando son puestos a su disposición. La atención para pedir pericias antropológicas en la Oficina de Criminalística solo se realiza hasta las 14 horas, no atienden los feriados ni fines de semana. Se han identificado problemas con las entidades de telecomunicaciones para el levantamiento del Secreto de las Comunicaciones.

ACCIONES. La Fiscalía ha propuesto acciones concretas. Una de ellas es articular operaciones entre la Policía y las municipalidades. Intensificar los operativos de identidad en zonas estratégicas. Elaborar una base de datos de extranjeros a partir de las intervenciones y operativos ejecutados, trabajo que puede partir desde la PNP, información que se podría compartir con la Fiscalía. Obtener acceso al sistema de Migraciones se gestione un canal para tener la información oportunamente. Crear una base de datos alterna para ciudadanos extranjeros e identificación de huellas, información que debe ser compartida con la Fiscalía. “Nadie aquí es invitado de piedra. No podemos decir que este es problema solo de la Policía o la Fiscalía”, sostuvo la fiscal Lozada, haciendo ver que la intervención de los miembros del Coresec no debe ser solo planificar, sino también para poner en práctica acciones.

El espacio de concertación fue dado, lo mismo que las estrategias. Lo que hace falta es tomar decisiones. El 25, en la segunda reunión del Coresec se verá si se avanzó en esto.