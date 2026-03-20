La planta de abastecimiento de Petroperú en Mollendo cuenta con stock disponible de combustibles y mantiene la venta con normalidad, aunque los precios son elevados por el alza en el mercado internacional, según la Fiscalía.

EL Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay, realizó una inspección inopinada el 18 de marzo con el fin de prevenir posibles delitos contra el orden económico. Según la verificación del fiscal adjunto Edwar Peña Vilca, la comercialización del combustible se realiza sin interrupciones tanto para mayoristas como para minoristas, incluyendo grifos y estaciones de servicio.

Durante la intervención se confirmó la existencia de stock de diésel B5 UVS-50, diésel B5-S-50, gasohol premium y gasohol regular. Según la lista de precios vigente desde el 17 de marzo, el diésel 2 S-50 UV se comercializaba a S/20.30 por galón, mientras que el diésel 2S-50S-50 alcanzaba a S/21.99. En tanto, el diésel B5 UV S-50 tiene el mismo valor de S/20.30 y el diésel B5 S-50 se vende a S/ 21.99.

Respecto a la gasolina, el gasohol premium se expendía a S/17.67 y el gasohol regular a S/16.57, montos a los que se suman impuestos como el ISC, IGV y el rodaje.

Los administradores informaron a la Fiscalía que el abastecimiento del combustible depende de la llegada de buques para almacenar en los tanques, lo cual puede verse afectado por el cierre de puertos dispuesto por la Capitanía de Mollendo ante los oleajes anómalos. En lo que va del mes, el puerto fue cerrado en dos ocasiones por esta razón.

También alegaron que el incremento en los precios de los combustibles responde al alza del precio del barril de petróleo en el mercado internacional.

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