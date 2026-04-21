La Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Arequipa inició la investigación al Centro de Atención Residencial (CAR) San José de La Joya en Arequipa a consecuencia de que un niño de 9 años cayó del tercer piso, presumiblemente en un intento de escapar.

El hecho se registró el sábado 18 de abril, cuando el menor de iniciales B.J.A.P. se encontraba en aislamiento junto a otros niños tras haber contraído varicela y solicitó permiso para acudir a los servicios higiénicos, sin embargo, en circunstancias que son materia de investigación, habría accedido a un ducto de tragaluz y cayó sobre arbustos.

Producto del accidente, el menor de edad resultó con una lesión en la columna vertebral (vértebra aplastada), por lo que se encuentra en evaluación médica y a la espera de una operación en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial María Lourdes Oviedo Zevallos, quien solicitó la toma de declaraciones de la directora del CAR, Rosa Chirinos, de la cuidadora responsable durante el día de los hechos, así como del personal involucrado. Asimismo, se recaba la documentación médica del menor y los registros de videovigilancia del establecimiento para su respectivo análisis.

La madre del menor de edad, Nelida Apaza, señaló que su hijo intentó salir dos veces de la aldea y en las visitas anteriores lo encontró con golpes y moretones. La mujer señaló que hoy no lo dejaron ver a su hijo y solicitó a la Unidad de Protección Especial (UPE) la devolución de la custodia de su hijo, luego que ella perdió el derecho, por dejar al menor a su hermana en La Joya, mientras ella trabajaba en Arequipa.

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