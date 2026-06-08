El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva para los hermanos Fray Armando y Tony Badany Ccoyuri Chumbisuca, investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado en agravio de Gerardo Calsín Cari y homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Roberta Calsín Pacompía y sus tres hijos menores de edad.

De acuerdo con la investigación fiscal, ambos hermanos serían los presuntos responsables del violento ataque ocurrido el pasado 2 de junio en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, donde falleció el padre de familia y resultaron gravemente afectados su esposa y sus tres hijos.

Roberta Calsín junto a su hijo continúan internados en el hospital Honorio Delgado Espinoza a la espera de intervenciones quirúrgicas, debido a la gravedad de sus heridas en el rostro y otras partes del cuerpo. La madre de famila entrará hoy a la sala de cirugía para la colocación de clavos en el rostro y el húmero.

Las pesquisas preliminares señalan que los investigados habrían ingresado a la vivienda de las víctimas y atacado con un hacha a todos los integrantes de la familia. La hipótesis que maneja la Fiscalía es que el hecho estaría relacionado con la intención de la familia de denunciar a uno de los hermanos por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad.

Ante la gravedad de los hechos y la severidad de la posible condena, el Ministerio Público considera necesario que los investigados permanezcan privados de su libertad mientras continúan las diligencias. Según la Fiscalía, los hermanos podrían enfrentar una pena no menor de 15 años de cárcel en caso de ser hallados culpables.

La audiencia de prisión preventiva será este martes 9 de junio a las 9:00 horas a cargo de la jueza de Investigación Preparatoria de El Pedregal Johana Lozano Rosado. El requerimiento de prisión preventiva busca evitar un eventual peligro de fuga y garantizar el desarrollo de las investigaciones.