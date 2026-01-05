La Policía Anticorrupción, en coordinación con el Ministerio Público, intervino la mañana de este martes el edificio Miguel Grau de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. La diligencia se realizó en las áreas de Gestión de Riesgos y Desastres, y la Procuraduría Municipal, con el objetivo de recabar documentación relacionada con la ocupación de 38 viviendas en zonas de alto riesgo.

La Fiscalía investiga los documentos emitidos por la municipalidad en los últimos años a favor de ciudadanos que construyeron sus viviendas en áreas colindantes a la Vía 54. Entre ellos figuran certificados de posesión que habrían permitido a las familias levantar edificaciones, así como gestionar la dotación de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Según las indagaciones preliminares, estos certificados también habrían sido utilizados como sustento para iniciar trámites de titulación, al acreditar una supuesta ocupación pacífica y continua por más de diez años. El Ministerio Público determinará si la emisión de dichos documentos se ajustó al marco legal, considerando que los predios se encuentran en zonas catalogadas como no aptas para vivienda.

La situación se agrava, porque los ocupantes de las 38 viviendas fueron notificados en octubre del 2024 para desocupar los espacios, debido al alto riesgo ante las precipitaciones pluviales, sin embargo, transcurrido un año, no hubo ninguna acción y algunos pobladores adujeron que cuentan con el respaldo municipal para posesionarse, por lo que no están dispuestos a abandonar lo que consideran sus propiedades.

