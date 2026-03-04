Los candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados y de Senadores por Arequipa propusieron la reestructuración del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) en medio de la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2025 - 2045, a raíz de la emergencia que atraviesa la ciudad por las fuertes lluvias.

“Ponemos nuestro grano de arena a manera de solución, que el Impla que depende de la Municipalidad Provincial de Arequipa sea reestructurado en su totalidad de manera inmediata”, expresó Mauricio Arnillas, candidato a senador y quien estuvo a cargo de la lectura del pronunciamiento, hecho en el local de campaña del partido.

Continuando con esta lectura, la agrupación señaló que el nuevo directorio del IMPLA debe estar integrado por todos los municipios distritales que conforman la provincia de Arequipa y que sea autónomo y una vez conformado se le dé un plazo de 6 meses para que presente su plan de desarrollo.

Al ser consultado sobre detener lo avanzado hasta el momento en el PDM, Arnillas declaró que esta situación sería como tal si el Impla estuviera avanzando a velocidad, “el Impla es un instituto ahora que está retrasando el desarrollo de Arequipa y en el colmo de los colmo está proponiendo un plan de desarrollo donde no incluye a toda Arequipa, mucho menos las torrenteras, mucho menos los cauces y todos los problemas que eso acarrea”, sostuvo.

Cabe precisar que el PDM solo abarca a 21 de los 29 distritos de la provincia, mientras que el Plan de Acondicionamiento Territorial es el que abarca a todas estas jurisdicciones.

Para Arnillas, el Impla no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar este plan, además de indicar que la constante rotación de sus funcionarios retrasa el plan de desarrollo.

“El Impla, que es el Instituto de Planificación de la ciudad tiene que ser continuado, no debe acabar con una gestión”, añadió.

