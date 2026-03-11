La Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispuso que los colegios particulares y de convenio desarrollen clases virtuales los días jueves 12 y viernes 13 de marzo, debido a la crisis generada por la falta o el incremento del precio de combustible y la escasez de unidades de transporte público en Arequipa.

La entidad regional, a través de un comunicado, informó que la medida tiene como objetivo salvaguardar la integridad, salud y seguridad de los estudiantes y docentes, ante las dificultades que enfrentan para trasladarse a sus centros educativos.

La disposición establece que cada director o promotor de institución educativa será responsable de garantizar el cumplimiento de la medida, así como la continuidad del servicio educativo a través de plataformas virtuales durante los días establecidos.

Las coordinaciones se hicieron con las UGEL Arequipa Norte y Sur. Sin embargo, en las demás 7 provincias de Arequipa, las demás UGEL deben evaluar la situación y asumir las medidas que mejor convengan.

Respecto a los colegios públicos, el inicio de labores está programado para el 16 de marzo, por lo que aún se desconoce si las labores empezarán de forma presencial o virtual. También existe la posibilidad de suspender el inicio por unos días.

