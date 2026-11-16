Gerencia de Educación en Arequipa pide prevención para evitar contagios de sarampión en bailes de promoción

Ante el incremento de casos de sarampión en Arequipa, la Gerencia Regional de Educación exhortó a los colegios y padres de familia a adoptar medidas de prevención durante las fiestas de promoción escolar, con el fin de evitar nuevos contagios entre los estudiantes.

A través de un comunicado, la entidad recordó que Arequipa ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de casos de esta enfermedad, que afecta principalmente a los menores de edad.

Por ello, pidió a los directores de las instituciones educativas y a los padres de familia tomar precauciones antes, durante y después de las celebraciones de promoción. La preocupación se debe a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente en espacios cerrados donde se concentra una gran cantidad de personas.

Comunicado de la Gerencia Regional de Educación para evitar contagios de sarampión en bailes de promoción

Asimismo, la Gerencia Regional de Educación señaló que los directores deben garantizar que estas actividades cumplan con los procedimientos administrativos y las medidas de bioseguridad necesarias para proteger la salud de los escolares.

La entidad también hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los establecimientos de salud y completen la vacunación contra el sarampión, de acuerdo con las dosis correspondientes a su edad.

Según el reporte de la Gerencia Regional de Salud, Arequipa acumula 574 casos confirmados de sarampión. De este total, 240 corresponden a niños de 0 a 11 años, cifra que representa el 42% de los contagios registrados en la región.