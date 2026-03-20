La atención al público en la Gerencia Regional de Educación de Arequipa fue restringida desde hoy y se mantendrá así hasta el lunes 23 de marzo, debido al proceso de mudanza, tras la orden de desalojo de su actual sede, ubicada en Ronda La Recoleta, en Arequipa.

De acuerdo con el comunicado N.° 11 de la entidad, durante este periodo solo se atenderá en las áreas de Mesa de Partes y Caja, que continuarán operando en su horario habitual para la recepción de documentos y pagos. En tanto, las áreas de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional, Legal, Administrativa y los distintos programas suspenderán temporalmente su atención.

Comunicado de la Gerencia Regional de Educación (Foto: GREA)

Cabe recordar que hasta ayer no se contaba con un local definido para el traslado, luego de que no prosperó la opción de traslado al Conservatorio Regional de Música Luis Duncker Lavalle. Sin embargo, a la fecha, fuentes confiables a Correo confirmaron que la Gerencia de Educación consiguió un local, el cual será alquilado, pero aún falta firmar el contrato. En el comunicado se precisa que en los siguientes dias se informará la dirección de la nueva sede.

La Gerencia de Educación tiene plazo hasta el 24 de marzo para desocupar el inmueble que ocupaba por más de una década, tras una orden judicial emitida luego del vencimiento del contrato de alquiler con la iglesia La Recoleta de la Orden Franciscana, propietaria del local, cuyo acuerdo concluyó en 2022.

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