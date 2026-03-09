El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, participó ayer en la ceremonia por los 42 años de la muerte del dirigente magisterial Horacio Zeballos Gámez, quien es padre de su esposa. La actividad fue realizada en el mausoleo que resguarda sus restos en el cementerio La Apacheta.

Junto al gobernador estuvieron el gerente general Berly González, el gerente regional de Educación Marco Choque, el gerente regional de Transportes y Comunicaciones José Aquice y el jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza Marco Sipán. También asistió la candidata a diputada Marleny Arminta.

La presencia de autoridades regionales en este tipo de actividades resulta cuestionable, considerando que se trata de una ceremonia vinculada directamente con la familia del gobernador, ya que su esposa, Luz Marina Zeballos Patrón, es hija del dirigente homenajeado.

Incluso el gobernador tomó la palabra durante la ceremonia, donde destacó el legado del histórico líder sindical, a quien describió como maestro, dirigente, poeta y político. En su discurso sostuvo que los docentes deben ser ejemplo para las nuevas generaciones y trabajar por una sociedad más humana y reconciliada.

Por su parte, Luz Marina Zeballos Patrón habló en representación de la familia y recordó la trayectoria de su padre, resaltando su lucha por los derechos del magisterio. Además, anunció que el próximo 20 de marzo, fecha en la que el dirigente habría cumplido 83 años, se busca reactivar el periódico de masas que él creó, esta vez convertido en una revista.

VIDEO RECOMENDADO