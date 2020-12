El litoral de Arequipa no será cerrado en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, como sí lo dispuso el Gobierno central para las ciudades de Lima y el norte del país, pero algunas autoridades como de Caravelí y Camaná ya tomaron decisiones para priorizar la salud, a diferencia de Islay que priorizó la actividad económica.

Las playas de Camaná y Caravelí estarán abiertas de lunes a jueves, mientras que el 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero estarán cerradas, para evitar la aglomeración de los bañistas en estas fiestas de Navidad.

Sin embargo, en Islay, el alcalde Edgar Rivera, informó que tanto el 24, 25, 31 de diciembre, así como el 1 de enero las playas estarán abiertas para recibir a los bañistas.

No habrá salvavidas en las playas de Arequipa durante este verano

Sin embargo, la Policía decidió no enviar efectivos de salvataje. El jefe de la IX Macrepol, general PNP Víctor Zanabría Angulo reiteró que durante la temporada de verano no habrá servicio de salvataje en ninguna de las playas del litoral arequipeño y la Policía no prestará ningún tipo de ayuda a quienes infrinjan las normas sanitarias sean autoridades o veraneantes.

La autoridad participó ayer de la reunión que el Comando COVID que se realizó en la Cámara de Comercio de Arequipa y en donde estuvo también el alcalde de Islay, Edgar Rivera, quien hace unos días dijo que lo denunciaría por omisión de funciones por la falta del resguardo policial a los bañistas.

Zanabria Angulo dijo que el uso de las playas está restringido y enviar personal alentaría la presencia de personas con lo que se quebraría las normas y se expondría la vida de los veraneantes y de los propios efectivos que podrían sufrir calambres durante un rescate por la falta de entrenamiento

Cuestionó también actitudes como la del burgomaestre de Islay quien alienta la visita a las playas sin tener un plan que defina los recursos logísticos y humanos así como una ordenanza que regule las actividades locales para evitar la propagación del virus.

“Si quieren hacer solo actividades mediáticas, improvisadas y desordenadas no tendrán apoyo de la fuerza pública. Si las autoridades no asumen la responsabilidad de regular el uso de la playa, los infractores tendrán que hacerse cargo del riesgo que están asumiendo, la policía no puede prestar ayuda a quienes incumplen las normas”, sentenció.

La prioridad es reducir los accidentes de tránsito

El comando de la PNP tiene tres objetivos como prioridad y son reducir los accidentes de tránsito en las carreteras, prevenir los hechos de violencia familiar remarcando que este año han sido nueve las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y combatir la delincuencia que si bien no ha crecido, sí se ha vuelto más violenta por el uso de armas de fuego.

El general Zanabria dijo que a pesar de haber detenido 5 bandas e incautado medio centenar de armas de fuego en lo que va del año, en los dos últimos meses se han producido al menos 10 robos con pistolas.

“Necesitamos que el personal se dedique a dar protección a las personas que cumplen la ley y no asumir la responsabilidad de aquellos que están lucrando con el esparcimiento y quieren apoyo de la policía”, sostuvo tras pedir a la población que cumpla con las disposiciones establecidas como acudir masivamente a las playas, usar mascarillas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento físico.

Prohibido la circulación de autos particulares

El general PNP Victor Zanabria remarcó que el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero del próximo año está prohibido la circulación de vehículos particulares y para evitar el desplazamiento entre provincias, principalmente al litoral, realizarán operativos de control en las salidas de la ciudad. “Quizás esto va a generar quejas, pero vamos a hacer cumplir las normas para evitar contagios”.