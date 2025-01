La obra del colegio emblemático Sebastián Barranca, en la provincia de Camaná, continúa paralizada desde noviembre del año pasado, pese al compromiso del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) de reactivar parcialmente la ejecución a finales de diciembre.

La consejera por Camaná, Norma Ortega, lamentó el incumplimiento del compromiso hecho por la gerente general del GRA, Norma Mamani, y la jefa de la Oficina de Supervisión de Inversiones y Transferencias, Rozalia Loayza, quienes se comprometieron a reiniciar la obra con trabajos en el cerco perimétrico, en tanto se tramitaba la modificación del expediente por deficiencias en su elaboración.

No obstante, Ortega señaló que hasta la fecha no se tiene trámite alguno para incluir la demolición del cerco perimétrico al expediente técnico, tampoco avances sobre su modificación, la misma que se haría a través de un tercero, lo que podría suponer unos tres meses adicionales a una obra que tenía como plazo 720 días calendarios.

“El equipo técnico de Infraestructura y Supervisión del gobierno regional, en cuanto a las obras por administración directa, no tienen una ruta clara para dar solución a estos inconvenientes. No es un tema de falta de materiales, no es un tema de asignación de personal o que se haya paralizado por protestas”, sostuvo la legisladora regional

Cabe precisar que antes de entrar en paralización, la obra ya presentaba un notable retraso debido a la ejecución del plan de contingencia, el mismo que debió tomar tres meses y demandó diez meses, originándose así la primera modificación del expediente técnico.

VIDEO RECOMENDADO: