Pese a tener una Oficina de Imagen Institucional que se encargue de la producción audiovisual de su contenido, el Gobierno Regional de Arequipa pagó 2 mil 500 soles a un influencer para un servicio de edición de video y post producción de video, contraviniendo la política de austeridad anunciada por el gobernador regional Rohel Sánchez.

La orden de servicio emitida por la Región data del 9 de marzo del 2026, contratando a Anderson Elmer Butrón Huarancca, más conocido como “Peregil”.

Despilfarro.

Sobre esta situación fue consultada la vicegobernadora regional Ana María Gutiérrez, quien en un inicio aseguró que el Gobierno regional cumple con la política de austeridad, restringiendo el tema de viajes y la contratación de personal.

“Yo sí he visto en otras áreas que hay una disposición que todos los contratos sean justificados y con resultados. Ha habido una reunión con los gerentes donde se les ha dicho que no pueden viajar, solo para cosas demasiados precisas, urgentes o necesarias”, señaló la autoridad.

En sus redes sociales, el influencer tiene videos referentes a actividades y obras de la Región, entre ellos el reinicio de obras de los hospitales Camaná y Maritza Campos, además del puente Arequipa – La Joya, sin embargo no fueron las únicas actividades en las que se le vio participando.

El pasado 15 de mayo estuvo realizando videos en un recorrido por la obra de la I.E. Héroes del Cenepa. Según la vicegobernadora, la Gerencia de Infraestructura tiene su propia área de Imagen Institucional con su respectivo personal.

Dos municipios contrataron los servicios del influencer desde el 2023; Alto Selva Alegre y Cayma.