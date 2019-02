Gran empate de visita logra equipo alterno de Melgar en Ayacucho

Síguenos en Facebook

El joven plantel alterno que presentó ayer el FBC Melgar para el partido que jugó esta tarde en el estadio Ciudad de Cumaná de Ayacucho, mostró otra actitud y calidad individual y colectiva con relación al anterior partido inicial del torneo Apertura 2019 de la Liga 1 del fútbol profesional peruano, cuyo resultado le fue adverso.

En esta oportunidad el equipo fue capitaneado por el golero Ángelo Campos y se mostró sobrio, atrevido y con mucho coraje para atacar y defender, cumpliendo al pie de la letra las indicaciones del técnico Jorge Pautasso.

El cuadro ayacuchano, del DT Mario Viera, conociendo que jugaba de local y que en su rival no estaban sus jugadores titulares, debido que el técnico Pautasso los guardaba para su partido de Libertadores de este martes ante Caracas FC, salió a asegurar el triunfo, atacando con Ardiles, Sandoval y Preciado, pero se equivocó pues Melgar respondió bien, con Campos seguro en el arco, Guerrero, Romero y Tandazo en la volante y Posito y Ganoza adelante.

A dos minutos del final de la primera etapa, Posito de cabeza puso el 1-0 para Melgar.Pero un minuto más tarde el equipo local iguala a través de Sandoval, quien “robó” el balón a Vásquez.

En la parte complementaria el juego fue parejo, con ocasiones de gol en ambos arcos, mejorando Melgar con el ingreso de Hinostroza por Vásquez, pero el marcador no varió.

Buen empate del “dominó” que logra su primer punto.