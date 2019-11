Grover Delgado: “los peces gordos todavía siguen en la gerencia”

Gerente de Transportes, Grover Delgado señaló que fue amenazados, pero no teme eso.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones (GRTYC), Grover Delgado, señaló hoy en conferencia de prensa que la mafia de la corrupción todavía continúa en dicha dependencia, pues habría más personas implicadas, por lo tanto, seguirá apoyando a la Fiscalía para que realice su trabajo.

“Seguiremos proporcionando la documentación que requiere la Fiscalía, para poder determinar a todos los funcionarios que estarían implicados en estos actos de corrupción, porque esto no se acaba acá. Lo que se ha visto ahora son los peces flacos, sin embargo, en esta gerencia hay peces gordos que necesitan ser capturados y ser puestos al Ministerio Público para realizar el deslinde de responsabilidades penales", dijo Delgado.

Para la detención de 4 trabajadores de su gerencia reveló que apoyo a la Fiscalía a fin de que desarticule parte de la mafia que continúaba operando desde periodos pasados en la gerencia y no corresponden a esta nueva gestión.

Tambien pidió a la Fiscalía seguir así, y empezar a investigar dónde está el exasesor de la exgobernadora, Yamila Osorio, como es Juan Bermejo quien fue mano derecha de la exautoridad para que rinda cuentas."Estoy seguro que la Fiscalía realizará un trabajo implecable", comentó.

Finalmente refirió que recibió amenazas, pero no teme. "Les tengo una respuesta (a quienes lo amenazan) que seguiremos trabajando en beneficio de Arequipa y sus amenazas las tendrán que sustentar en Poder Judicial o el Ministerio Público, porque a mi como gerente no me amedrentarán con un para de amenazas", dijo.