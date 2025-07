El juez de investigación preparatoria de Caravelí, Ronald Salas Quinto, dictó la libertad con comparecencia con restricciones para los 8 pobladores del distrito de Chala que fueron detenidos el 11 de julio durante la intervención policial para liberar el km 618 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Chala, que estuvo tomada por mineros afiliados a la Confemin que pedían la prolongación de la vigencia del Reinfo.

Si bien la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de 9 meses contra José Sánchez Quispe, José Nucante Cacsire, Isau Olortegui Salinas, Vicente Evangelista Caja, Mercedes Quispe Chochoca, Gustavo Mamani Ayamamani, Walter Machaca Zapana y Christian Torres Huaman por los presuntos delitos extorsión, entorpecimiento de servicios públicos y violencia contra la autoridad, el magistrado únicamente consideró que los imputados sí están involucrados en las agresiones contra los agentes policiales, pero que no era necesario su internamiento en en el penal.

El juez cuestionó la postura de fiscalía para vincularlos con los delitos de extorsión y entorpecimiento de servicios públicos. Consideró que en este extremo el requerimiento fue deficiente.

Durante la resolución, el magistrado sostuvo que existen graves y fundados elementos que los vinculan con los actos de violencia contra la Policía como las actas de intervención en flagrancia, registro fílmico durante los enfrentamientos y testimonios de testigos que aseguran que la procesados participaron en los enfrentamientos contra los policías que liberaron la carretera.

Si bien la prognosis de pena estimada de 6 años y 8 meses a imponerse es mayor a los cinco años para dictar la prisión preventiva, dijo que no resulta proporcionada con el fin que alcanzaría la Fiscalía por las agresiones a los agentes, por lo que la comparecencia con restricciones es la más idónea y será de nueve meses.

Los imputados deberán seguir reglas de conducta como no ausentarse del lugar de residencia, acudir al juzgado una vez al mes, acudir a las citaciones, no mantener contacto entre ellos, no participar de protestas y realizar el pago de una caución de acuerdo a sus posibilidades económicas, alguno de ellos ofrecieron pagar 10 mil soles.

A José Sánchez se la impuso 2 mil soles, José Nucante 10 mil soles, Isau Olortegui 10 mil soles, Juan Machaca 15 mil soles, Christian Torres Huamán 10 mil soles, Vicente Evangelista 5 mil soles, Mercedes Quispe 5 mil soles, Gustavo Mamani 5 mil soles.