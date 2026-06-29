Cuatro miembros de una familia, señalados como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Marcas del Mall” que robaron más de 60 mil soles, fueron detenidos durante una operación policial ejecutada esta madrugada en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

Los intervenidos fueron identificados como Ruth Anco Tapia (45), Lizeth Kelly Quispe Quispe (23), Henrry Machaca Anco (25) y Alexandra Machaca Anco (23). Todos son investigados por los presuntos delitos de robo agravado a mano armada y marcaje o reglaje.

Delincuentes armados roban 60 mil dólares tras interceptar camioneta en Arequipa

Según la investigación realizada por los detectives de Robos, los detenidos estarían involucrados en el asalto a mano armada contra una familia de comerciantes, ocurrido el 12 de mayo. Las víctimas, dos adultos mayores de 76 y 70 años y un joven de 25, retiraron dinero de una agencia del BBVA ubicada en el centro comercial Mall Aventura Porongoche, en Paucarpata, y en el trayecto a su vivienda fueron seguidos e interceptados por la banda que usó arma de fuego para arrebatarles 59 mil soles y mil 230 dólares.

Tras lo ocurrido, los detectives a cargo del caso ubicaron cámaras de seguridad y las imágenes permitieron reconstruir la ruta seguida por los sospechosos, identificar las unidades utilizadas y establecer la forma como operaban.

Con todos estos elementos, la Fiscalía obtuvo del Poder Judicial una orden de detención preliminar para los investigados, así como el allanamiento, descerraje y registro de los inmuebles vinculados con el caso.

El operativo se inició a las 2:00 de la madrugada y contó con la participación de agentes de la Divincri, personal de la Unidad de Acciones Tácticas Especiales (SUAT) y representantes del Ministerio Público. Los cuatro investigados fueron capturados en una vivienda de la asociación José María Arguedas, en Cerro Colorado.

Durante el registro, la Policía incautó un automóvil Volkswagen Gol blanco, de placa VAI-675, 25 teléfonos celulares, prendas que habrían sido utilizadas el día del asalto y 750 soles en efectivo. Estos elementos serán sometidos a peritajes como parte de las investigaciones.

De manera simultánea, las autoridades allanaron un inmueble ubicado en el asentamiento humano Campo Polo, en el distrito de Castilla, en Piura, donde se busca detener a otros dos presuntos integrantes de la organización criminal.