Gustavo Puma es arquitecto y con más de 20 años de experiencia, postula por Juntos por el Perú y lo que quiere hacer de llegar a ser alcalde, propone crear clúster económicos en el distrito.

¿Cree que su distrito tiene el avance adecuado? No hay orden, son 30 años que no hemos visto progreso, 30 años que la población no tiene confianza, tengo 22 años de experiencia en la gestión pública en todo el Perú, tengo la capacidad de generar el cambio.

¿Qué hacer con el sector urbano? Tenemos cuatro puntos específicos, en la parte alta cerrar las brechas de infraesctutura, es una política nacional, es decir, agua y desagüe, también educación y salud. En Paucarpata existen los problemas de seguridad pública y la reactivación económica.

En seguridad, ¿Qué hará de llegar a ser alcalde? Reactivaremos el trinomio de la seguridad, serenos, policías y vecinos, pero necesitamos que nuestros serenos sean un cuerpo de seguridad adecuado, evaluarlos para que realmente tengamos la certeza que quienes nos cuidan sean personas intachables. Vamos a adquirir drones tal y como se hace en Chile y en algunos países de Europa.

Entonces, ¿Qué hay de Smarpata? Vamos a auditarlo, porque creemos que el gasto de 20 millones, no sabemos si va a funcionar, vamos a ver si es un proyecto integral.

¿Hace falta más serenos y camionetas? En realidad el tema de seguridad ciudadana es una política nacional, nosotros tenemos que trabajar articuladamente con el Ministerio del Interior, es cierto se necesita, pero tenemos que implementar sistemas preventivos para el distrito. Al primer año teneos que invertir de inmediato a la Seguridad Ciudadana.

¿Cómo reactivar la economía de Paucarpata? Es el segundo distrito más importante de Arequipa, todas las obras la haremos por administración directa, eso nos permitirá dar trabajos temporales, vamos a reactivar el primer centro empresarial, te digo Apima, generar los clúster comerciales, textiles, de zapatería, entre otros, muchos empresarios exportan ,pero necesitan de las cadenas productivas, hasta el agricultor lo requiere.

Pero ¿Qué hará con los ambulantes? Muchos son informales por la pandemia, pero debemos dar espacios públicos para ferias itinerantes, no los podemos botar, ellos también tienen derecho a trabajar. A todos los comerciantes los vamos a capacitar, queremos crear la marca Paucarpata.

¿Qué ofrece para la zona alta de Paucarpata? Nosotros vamos a asegurar el afianzamiento hídrico, el tema del agua y desagüe, los vecinos tienen derecho a esos servicios, necesitamos el saneamiento físico legal, teniendo eso podemos hacer inversión pública y aprobar un plan de desarrollo que lo debe hacer la municipalidad provincial.

¿Qué le diría a ese vecino que afirma que ya no confía en sus alcaldes? Es triste decirlo, pero existe mucha decepción de los gobernantes, la gente ha perdido la confianza, se ha perdido la credibilidad, pero por favor, confíen en gente nueva y capacitada.