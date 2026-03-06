Tras su paso por el Congreso y su reciente gestión al frente del Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa, Gustavo Rondón Fudinaga regresa a la arena política nacional. Esta vez, busca un escaño en el naciente Senado Regional con el número 1 por el partido Alianza para el Progreso. En esta entrevista, reflexiona sobre por qué la política peruana parece “diluirse” en críticas estériles y cómo su experiencia en salud podría ser la llave para destrabar proyectos que Arequipa espera desde hace décadas.

Aquí la entrevista.

¿Por qué decidió postular otra vez al Congreso? Primero, la decisión nace de una invitación de don César Acuña. Siento que mientras tengamos fuerzas, hay que entregar lo mejor de nosotros. Yo ya fui parlamentario y ahora que se reinstaura la Cámara de Senadores, la idea es retomar el prestigio perdido. La política está muy venida a menos y mi intención es contribuir con la experiencia y el profesionalismo que he cosechado. El Senado debe ser ese “consejo de sabios” que presione al Ejecutivo y devuelva la institucionalidad al país.

Se habla mucho de la diferencia entre senadores nacionales y regionales. Como candidato regional, ¿Cuál será su peso específico para Arequipa? El senador regional representa directamente los intereses de su zona. Yo hago una reflexión sobre Majes Siguas II: lleva 60 años trabado. Podría generar 120 mil puestos de trabajo y ahí sigue. ¿Cómo es posible que pasen generaciones y no se concrete? Mi obsesión es recuperar ese tiempo perdido, generar empleo y fiscalizar de verdad. Corío, por ejemplo, fue una ley mía de hace 10 años y recién ahora se habla del tema porque nos ganó Chancay.

Usted presidió la Comisión de Fiscalización. ¿Siente que a los actuales congresistas les ha faltado esa labor de control, especialmente con los hospitales paralizados en la región? Totalmente. Ha faltado cumplimiento. El cargo no hace a la persona, la persona hace al cargo. Un congresista que no viene a supervisar, que no articula con el nivel regional o nacional, no está haciendo su trabajo. Nos hemos enfrascado en una política perniciosa de ver el defecto del otro para brillar, mientras el país se paraliza.

En salud, Arequipa vive un caos. Las colas en el Hospital Honorio Delgado son interminables. ¿Qué planteamiento técnico lleva para solucionar esto? El error es que los técnicos no han entendido que no podemos pasar del centro de salud (Nivel 1) directamente a la especialidad (Nivel 3). Tenemos que desarrollar el Nivel 2. Impulsamos hospitales como Maritza Campos, Camaná o Chala, pero llevan 10 años estancados. Si desarrollamos el nivel intermedio, descongestionamos los grandes hospitales. Lo probé con indicadores: bajamos la anemia al 10%, llevamos las muertes por Covid a cero en nuestra etapa y logramos vacunaciones del 100%. Los indicadores deben hablar por nosotros, no la retórica.

Una función clave del nuevo Senado será elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y al Contralor ¿Cómo evitar que estas elecciones sean simples “repartijas” políticas? Eso duele, porque hoy parecen arreglos políticos de “tú me das esto y yo te coloco a este”. Mi propuesta es que los colegios profesionales participen activamente. Que presenten ternas y que los candidatos sean “interpelados” en el Senado, como se hace con los ministros. Que den un examen público, que los cuestionemos, para que se elija al mejor por su trayectoria y no por ser amigo de alguien. Necesitamos elementos cruciales en entidades que son la columna del Estado.

Hay 38 partidos inscritos para estas elecciones. ¿No cree que esto confunde al electorado y atomiza la democracia? Es una cantidad enorme y sí, debería haber filtros. Para ser presidente o congresista deberían pedirse requisitos mínimos, pero los intentos de ley siempre terminan en el archivo. Por eso la reflexión debe ir al ciudadano: el Congreso es el reflejo de la población. Si elegimos mal, tenemos malos representantes. Pido a la gente, especialmente a los jóvenes, que “stalkeen” a sus candidatos, que vean qué han hecho en su vida antes de votar. No nos toma más de cinco minutos revisar una hoja de vida para estar tranquilos con nuestra conciencia.

Doctor Rondón, ¿Cómo define su paso a Alianza para el Progreso ante las críticas que recibe su líder, César Acuña? Yo veo al ser humano y su éxito. Él salió de una choza en el monte y es un hombre exitoso que quiere compartir ese éxito. En una campaña como la nuestra, no hay financiamientos oscuros que luego terminen en investigaciones. Da lástima ver a tantos expresidentes en la cárcel; la política debe volver a la verdad y a la humanidad. Yo voy con la ‘A’ y el número 1 para el Senado Regional, con la humildad de la experiencia cosechada para servir a Arequipa.

VIDEO