El tránsito vehicular en el kilómetro 770 de la carretera Panamericana Sur, en el sector La Planchada, región Arequipa, se vio interrumpido la noche de este viernes debido a un derrumbe de rocas que bloqueó la vía temporalmente.

Ante la emergencia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que una cuadrilla de Provías Nacional se desplazó desde el campamento de Ocoña (Camaná) para atender la situación y ejecutar los trabajos de limpieza en la zona.

Al respecto, el jefe zonal - unidad zonal Arequipa de Provías Nacional, Ricardo Benavente, señaló a Correo que el derrumbe fue reportado alrededor de las 8 de la noche, tras lo cual se coordinó la movilización inmediata del personal y maquinaria.

El funcionario sostuvo que, al promediar las 9:30 p. m., se logró habilitar un carril con el ancho suficiente para el paso de vehículos livianos.

Asimismo, precisó que las labores continuarán con apoyo de un cargador frontal para retirar las rocas de tamaño mediano que permanecían sobre la carretera. Tras estas labores, el restablecimiento del tránsito será aproximadamente a las 11 de la noche.

Benavente explicó que la zona registra derrumbes constantes debido a las lloviznas nocturnas, las cuales afectan la estabilidad del talud y generan nuevos desprendimientos de material. Desde la entidad, se instó a los conductores a tomar precauciones y respetar las indicaciones del personal.

Nuevo derrumbe de rocas afectó la Panamericana Sur, en Arequipa. Foto: MTC.