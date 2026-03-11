El cierre del puente Uchumayo obligó a las autoridades a habilitar una ruta alterna de aproximadamente 8 kilómetros para mantener el tránsito de salida e ingreso de la ciudad por la Panamericana Sur.

El plan de contingencia implementado por el Gobierno Regional de Arequipa dividió la circulación vehicular en dos rutas con el objetivo de evitar congestión en uno de los principales accesos a la ciudad.

Habilitan vía alterna para ingreso y salida de vehículos tras cierre del puente Uchumayo (Foto: GRA)

Los camiones y unidades de carga pesada continuarán utilizando la carretera de Cerro Verde, desde el cruce con la Carretera Panamericana hasta Uchumayo, para luego seguir por el distrito de Tiabaya hacia sus destinos.

En cambio, los vehículos livianos, minivanes, camionetas y buses de transporte de pasajeros deberán desplazarse por la vía alterna habilitada después del túnel de Cerro Verde. El desvío bordea la planta de Supermix y conecta nuevamente con la Panamericana Sur.

Vehículos menores transitarán por la ruta alterna que es de trocha carrozable (Foto: GRA)

Según el GRA, el trayecto puede tardar unos 15 minutos en vehículos livianos, lo que permitirá reducir la carga vehicular que habitualmente se concentra en esta zona.

Debido a que la ruta es de trocha carrozable, se haran trabajos de riego para disminuir la presencia de polvo, además de la colocación de señalización para orientar a los conductores.

LLEGÓ EL PUENTE BAILEY A AREQUIPA

Respecto a la instalación del puente Bailey, esta estructura metálica llegó a Arequipa y se encuentra en la zona del puente colapsado en Uchumayo. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el puente modular tiene 60 metros de largo y soportará hasta 48 toneladas de peso.

Puente modular ya se encuentra en Arequipa y su instalación tardará 20 días (Foto: MTC)

Su instalación tardará aproximadamente 20 días y estará a cargo de Covisur.

