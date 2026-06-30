Cerca de mil ketes de presunta droga, más de 80 armas blancas y cinco teléfonos celulares fueron hallados durante una requisa realizada la madrugada de este lunes en los pabellones donde permanecen internos considerados de alta peligrosidad en el penal de varones de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya.

La intervención se desarrolló entre las 3:00 y las 7:00 de la mañana en los pabellones C y D, a cargo de personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa. Los agentes decomisaron 953 ketes con presuntas sustancias ilícitas. Del total, 549 contenían al parecer pasta básica de cocaína (PBC), otros 100 clorhidrato de cocaína y 304 marihuana.

Además, la Policía encontró nueve paquetes con presunta pasta básica de cocaína, seis con aparente clorhidrato de cocaína y cuatro con presunta marihuana, que en conjunto suman aproximadamente un kilo y medio de droga.

La requisa también permitió incautar cinco teléfonos celulares, 82 armas blancas de fabricación artesanal y diversos objetos prohibidos dentro del establecimiento penitenciario, entre ellos cargadores, radios y cables.

La Policía informó que las sustancias y los artículos incautados quedaron bajo custodia para las diligencias correspondientes, mientras continúan las investigaciones para establecer cómo ingresaron estos objetos al centro penitenciario y determinar las responsabilidades del caso.