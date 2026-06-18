Un pescador de camarón fue encontrado muerto esta mañana en la orilla del río Majes, en el sector de Quiscay, en la ruta hacia Acoy, en la provincia de Castilla. El hallazgo causó consternación entre los pobladores y compañeros de trabajo de la víctima.

El fallecido es integrante de la Asociación de Pescadores “Santa Rosa” de La Central. Su cuerpo fue ubicado en una zona cercana al cauce del río y vestía un polo de manga larga de color negro.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en la zona, se presume que el cuerpo fue arrastrado por la corriente desde el sector de la hidroeléctrica, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las investigaciones.

Los efectivos y pobladores colaboraron en el traslado del cuerpo, que fue retirado del lugar en un cajón para facilitar su evacuación.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del pescador y establecer si se trató de un accidente.