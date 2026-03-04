El seguimiento de varios días terminó con una intervención de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Deprove) en un taller ubicado en la calle Las Delicias, esquina con Primavera, en el distrito de Cerro Colorado, donde se hallaron dos vehículos reportados como robados en Lima.

En el local, los agentes encontraron unidades con placas que no correspondían a sus características originales. Tras la verificación, se determinó que las placas verdaderas serían BUR-135 y BLC-418, ambas unidades reportadas como robadas en los años 2019 y 2024, respectivamente.

El general PNP Antonio La Madrid informó que durante la intervención fueron detenidas cuatro personas, entre ellas un padre y sus dos hijos, quienes son investigados por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. Los intervenidos señalaron que solo se les pidió “guardar” los vehículos, debido a que el lugar funciona como taller.

No obstante, la Policía continúa con las diligencias para establecer responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en la presunta red. Tampoco se descarta que los vehículos hayan sido utilizados en otros hechos delictivos.

VIDEO RECOMENDADO