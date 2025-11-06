La undécima edición del Hay Festival en Arequipa inicia este jueves y se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre con una variedad de actividades culturales y sociales. La inauguración está programada para las 12:00 horas en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, donde estarán presentes, además de la organización, las principales autoridades políticas de la ciudad.

Sin embargo, la mayor atracción del primer día será el homenaje al escritor arequipeño Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, a realizarse en el Teatro Municipal de Arequipa a partir de las 18:00 horas.

Este homenaje estará presidido por Héctor Abada Faciolince, Patricia del Río y Carlos Granés, en conversación con María Gracia Ríos, donde se abordará la obra y el legado dejado por el escritor peruano.

La expectativa por el Hay Festival Arequipa 2025 es alta. Foto: difusión.

ASPECTO SOCIAL

Como todos los años, uno de los aspectos más destacados en el tema social es el Hay Festival Comunitario, el cual tuvo actividad este jueves por la mañana en el Asilo Víctor Lira, ubicado en el distrito de Cayma, mientras que por la tarde se realizó una visita a la Clínica San Juan de Dios

La escritora colombiana Paula López Espinoza fue la encargada de impartir un taller de herramientas para la emoción con adultos mayores en el Asilo Víctor Lira, mientras que en la Clínica San Juan de Dios se realizó un taller sobre el arte de cuidar(se) para madres, padres y cuidadores.

“Este programa lleva cultura y herramientas gratuitas a las comunidades que más lo necesitan”, señaló la escritora. El Hay Festival Comunicatoria también se realizará en el establecimiento penitenciario de varones y mujeres de Arequipa, así como en el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa (COAR).