La undécima edición del Hay Festival Arequipa se realizará del 6 al 9 de noviembre, donde se presentarán cinco actividades sobre la vida y obra de Mario Vargas Llosa, informó ayer la directora de Desarrollo y Comunicaciones, Ángela Delgado Valdivia.

En el primer día se desarrollará el homenaje a Mario Vargas Llosa, una charla con Héctor Abad, Patricia del Río y Carlos Granés. Conversarán desde las 06:00 horas del 6 de noviembre con María Gracia Ríos en el Teatro Municipal.

“Seguramente van a tratar sobre su producción literaria y su cercanía con el autor de algunos de ellos”, señaló Delgado Valdivia. Simultáneamente será la presentación de un documental sobre los 20 años del Hay Festival Cartagena, para que la gente tenga cercanía con otros lugares donde se realiza el evento de literatura, arte y pensamiento.

MORGANA

El 7 de noviembre se inaugurará la muestra fotográfica de Morgana Vargas Llosa, que será visitada desde el 8 de noviembre por el publico en la calle Tristán del Pozo. Congregará fotos nunca antes vistas sobre la vida familiar y profesional del autor, tomadas por Morgana. “Le va encantar al público”, dijo.