El Hay Festival vuelve a la presencialidad y este año se realizará del 3 al 6 de noviembre. En los últimos dos años, el encuentro fue virtual.

La directora de Desarrollo del Hay Festival Arequipa, Ángela Delgado, informó que se contará con escenarios como el Teatro Municipal de Arequipa, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Biblioteca Mario Vargas Llosa, Alianza Francesa, entre otros.

En esta octava edición del Hay Festival Arequipa, se planean algunos cambios en la estructura habitual, ahora con programas nutridos para jóvenes y niños, aunque los detalles se oficializarán el 4 de octubre.

En la misma fecha se confirmarán los personajes que serán parte de este encuentro en los diferentes campos, como literatura, ciencia, actualidad, política, periodismo, artes, cine, etc.

Delgado aseveró que en la sección política habrá disertaciones sobre la coyuntura nacional e internacional, el impacto de las decisiones políticas pospandemia, y más.

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA NEGÓ SU APOYO

Hasta ahora, el Gobierno Regional de Arequipa no ha autorizado el apoyo al evento, como se hizo en las versiones anteriores, un hecho que fue cuestionado por el encargado de la organización del Hay Arequipa. “Nos dijeron que no tenían presupuesto, pero luego reiteramos y no nos respondieron”, manifestó.

El Hay Festival en el 2020 y 2021 se realizó de forma virtual, medio que permitió que el evento se realizara por más días y sin poner en riesgo la salud de los participantes