Heber Cueva, candidato al Congreso con el número 5 por el Partido Morado y también integra la plancha presidencial de Mesías Guevara como candidato a la primera vicepresidencia de la República, una posición que podría colocar a un arequipeño en el corazón del Ejecutivo. Aquí la entrevista.
Doctor Cueva, es poco común ver a un arequipeño en una plancha presidencial. ¿Cómo asume este reto de ser candidato a la Primera Vicepresidencia? Lo asumo con mucha humildad. Nuestra plancha es verdaderamente descentralizada: el mensaje es “de la región a la nación”. Mesías Guevara representa al norte (Cajamarca), la licenciada Marisol Inga al centro (Lima) y mi persona representa al sur. Queremos un Estado eficiente que llegue a las zonas periféricas y que piense en el bien común.
Usted menciona el legado del Partido Morado. ¿Qué referentes tienen para esta campaña? Nuestro referente es Francisco Sagasti. Él demostró que se puede gobernar con eficiencia y terminó su gestión con un 54% de aprobación. Además, nuestro candidato presidencial, Mesías Guevara, tiene las manos limpias; ha sido gobernador regional y no tiene procesos de corrupción. En un momento donde la población ha perdido la confianza, nosotros ofrecemos una opción incorruptible y con el mejor plan de gobierno, premiado por el Instituto Videnza.
Arequipa siente un abandono histórico frente a proyectos del norte. Como potencial vicepresidente, ¿qué pasará con proyectos como Majes Siguas II o el Puerto de Corío? Es una percepción real. A veces los gobiernos centrales ven al sur como “rebelde” o “izquierdista” y nos cierran las puertas. Mi compromiso es absoluto: desde la vicepresidencia voy a destrabar Majes Siguas II y dar el impulso político que necesita el Megapuerto de Corío. No es posible que Chancay salga rápido y nosotros sigamos esperando décadas. Arequipa, como segunda ciudad del país, merece respeto e inversión.
Usted es médico de profesión. ¿Cuál es su diagnóstico y propuesta para el colapso en salud? El sistema está fragmentado entre el MINSA y EsSalud, lo que genera ineficiencia y corrupción en las compras. Proponemos una unificación progresiva y, sobre todo, fortalecer la prevención primaria. Si potenciamos las postas médicas con infraestructura y medicinas, descongestionamos los hospitales. Además, implementaremos la Historia Clínica Digital Universal para que la gestión sea transparente y el ciudadano pueda fiscalizar desde su celular.
La inseguridad es la principal preocupación ciudadana. ¿Cómo enfrentarla? Necesitamos una reforma integral de la Policía Nacional. No podemos formar policías en solo seis u ocho meses sin filtros adecuados. Planteamos un servicio de inteligencia criminal y forense reforzado y el uso de Inteligencia Artificial para interconectar las cámaras de videovigilancia. Queremos un “Estado Digital” donde la tecnología esté al servicio de la captura de delincuentes.
¿De dónde saldrán los recursos para estas reformas? Debemos revisar los privilegios tributarios. Hay sectores como la minería y la agroexportación que han tenido incentivos por décadas. Ya es momento de que esos recursos ingresen a las arcas del Estado para obras públicas. También debemos apostar por la industrialización; no podemos seguir siendo solo exportadores de materia prima. Tenemos que empezar a ensamblar tecnología aquí.
PERFIL
Cirujano plástico especializado en el hospital Das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo- BRASIL, con postgrado en la Universidad de PARIS - FRANCIA con CMP 15259 - RNE 8939 con más de 20 años de experiencia en cirugías plásticas. Fue regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa.