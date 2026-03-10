Heber Cueva, candidato al Congreso con el número 5 por el Partido Morado y también integra la plancha presidencial de Mesías Guevara como candidato a la primera vicepresidencia de la República, una posición que podría colocar a un arequipeño en el corazón del Ejecutivo. Aquí la entrevista.

​Doctor Cueva, es poco común ver a un arequipeño en una plancha presidencial. ¿Cómo asume este reto de ser candidato a la Primera Vicepresidencia? ​Lo asumo con mucha humildad. Nuestra plancha es verdaderamente descentralizada: el mensaje es “de la región a la nación”. Mesías Guevara representa al norte (Cajamarca), la licenciada Marisol Inga al centro (Lima) y mi persona representa al sur. Queremos un Estado eficiente que llegue a las zonas periféricas y que piense en el bien común.

​Usted menciona el legado del Partido Morado. ¿Qué referentes tienen para esta campaña? ​Nuestro referente es Francisco Sagasti. Él demostró que se puede gobernar con eficiencia y terminó su gestión con un 54% de aprobación. Además, nuestro candidato presidencial, Mesías Guevara, tiene las manos limpias; ha sido gobernador regional y no tiene procesos de corrupción. En un momento donde la población ha perdido la confianza, nosotros ofrecemos una opción incorruptible y con el mejor plan de gobierno, premiado por el Instituto Videnza.

​Arequipa siente un abandono histórico frente a proyectos del norte. Como potencial vicepresidente, ¿qué pasará con proyectos como Majes Siguas II o el Puerto de Corío? ​Es una percepción real. A veces los gobiernos centrales ven al sur como “rebelde” o “izquierdista” y nos cierran las puertas. Mi compromiso es absoluto: desde la vicepresidencia voy a destrabar Majes Siguas II y dar el impulso político que necesita el Megapuerto de Corío. No es posible que Chancay salga rápido y nosotros sigamos esperando décadas. Arequipa, como segunda ciudad del país, merece respeto e inversión.

​Usted es médico de profesión. ¿Cuál es su diagnóstico y propuesta para el colapso en salud? ​El sistema está fragmentado entre el MINSA y EsSalud, lo que genera ineficiencia y corrupción en las compras. Proponemos una unificación progresiva y, sobre todo, fortalecer la prevención primaria. Si potenciamos las postas médicas con infraestructura y medicinas, descongestionamos los hospitales. Además, implementaremos la Historia Clínica Digital Universal para que la gestión sea transparente y el ciudadano pueda fiscalizar desde su celular.

​La inseguridad es la principal preocupación ciudadana. ¿Cómo enfrentarla? ​Necesitamos una reforma integral de la Policía Nacional. No podemos formar policías en solo seis u ocho meses sin filtros adecuados. Planteamos un servicio de inteligencia criminal y forense reforzado y el uso de Inteligencia Artificial para interconectar las cámaras de videovigilancia. Queremos un “Estado Digital” donde la tecnología esté al servicio de la captura de delincuentes.

​¿De dónde saldrán los recursos para estas reformas? ​Debemos revisar los privilegios tributarios. Hay sectores como la minería y la agroexportación que han tenido incentivos por décadas. Ya es momento de que esos recursos ingresen a las arcas del Estado para obras públicas. También debemos apostar por la industrialización; no podemos seguir siendo solo exportadores de materia prima. Tenemos que empezar a ensamblar tecnología aquí.

PERFIL

Cirujano plástico especializado en el hospital Das Clínicas de la Universidad de Sao Paulo- BRASIL, con postgrado en la Universidad de PARIS - FRANCIA con CMP 15259 - RNE 8939 con más de 20 años de experiencia en cirugías plásticas. Fue regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

VIDEO