Después de nueve años de espera, el puente Arequipa–La Joya (Virgen de Chapi) fue inaugurado hoy con la presencia del presidente de la República, José María Balcázar. Sin embargo, la esperada infraestructura todavía no cumplirá su principal objetivo de unir Cerro Colorado y La Joya-la Panamericana Sur, debido a que aún falta ejecutar tres componentes fundamentales de la autopista.

La obra fue entregada oficialmente por el Gobierno Regional de Arequipa, pero el tránsito hacia la Panamericana Sur será de manera provisional por la vía de La Nueva Molina, mientras se construyen los túneles mellizos y el tramo vial de 20.5 kilómetros que completará la conexión. A ello se suma la construcción del intercambio vial para unir con la carretera Panamericana.

Durante la ceremonia, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, recordó que Arequipa esperó nueve años para ver concluido el puente y su vía conectora. Además, anunció que el tercer componente del proyecto, valorizado en S/ 408.7 millones, ya cuenta con buena pro adjudicada al Consorcio Ejecutor La Joya y será ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos. El convenio para iniciar los trabajos se firmará el próximo 24 de julio.

El segundo componente corresponde a la construcción de los túneles mellizos, cuyos trabajos comenzarán el 20 de julio y tendrán un plazo de ejecución de seis meses. La inversión asciende a S/ 113 millones y será financiada mediante Obras por Impuestos por Interbank, Sociedad Minera Cerro Verde y Yura S.A.

Según el Gobierno Regional de Arequipa, una vez culminado todo el proyecto, por esta infraestructura circularán alrededor de 4,500 vehículos de carga pesada, además de unidades livianas, permitiendo una conexión más rápida entre Cerro Colorado, La Joya y la Panamericana Sur.

El presidente José María Balcázar aseguró que el Ejecutivo ha dispuesto la continuidad de las obras pendientes y sostuvo que, pese a las pocas semanas que restan de su gestión, impulsará la ejecución de los proyectos en la región.

Por su parte, el gobernador regional, Rohel Sánchez, precisó que mientras se ejecuta el tramo faltante, los vehículos utilizarán la conexión por La Nueva Molina para acceder a la nueva infraestructura.

TEMOR POR OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

La puesta en funcionamiento del puente también ha generado inquietud entre vecinos de Cerro Colorado y Yura, quienes temen un incremento de accidentes por el paso constante de tráileres y vehículos de alto tonelaje.

Frente a estos cuestionamientos, el gobernador informó que se conformó una comisión técnica para ejecutar el mantenimiento integral de los primeros 15 kilómetros de la autopista Arequipa–La Joya. Entre las medidas previstas figuran la construcción de bermas, puentes peatonales y otras obras de seguridad vial, que también serán financiadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.