La población está divida sobre el posible incremento del pasaje del transporte público en Arequipa, por solicitud de los empresarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) a consecuencia del imparable aumento en el precio de los combustibles.

La tarifa de los buses del SIT podría duplicarse, pasando de S/1 a S/2. “Ya no podemos soportar más y tenemos que subir los pasajes. A nivel nacional, Arequipa es la única ciudad donde el pasaje está un sol (...) en Lima cobran por distancia, pero ninguna de sus rutas bajan de S/2″, refirió el administrador de Megabus, Abdon Pacheco.

Correo recorrió algunos mercados y paraderos consultando sobre la posible variación, mientras que algunos coinciden con los conductores y no muestran oposición al cambio, otros rechazan la medida por la mala calidad del servicio de transporte público.

Es el caso de Yolanda Fuentes, vendedora de pescado del mercado San Camilo, quien estuvo a favor de la suba. “Todo está caro en los mercados, en las tiendas, en todos lados. No creo que S/2, pero sí aceptaría hasta S/1.50″, opinó.

Al igual que ella, Carmen Gonzáles, vendedora de chicha del mercado El Palomar, coincide en apoyar la propuesta de transportistas. “Los taxistas ya han subido su precio, una carrera del Avelino (José Luis Bustamante y Rivero) a Cerro Colorado te cobran S/20. Se tiene que comprender que es un trabajo más y quieren ganar”, explicó.

Aunque el monto puede parecer reducido, para quienes cuentan con mayores posibilidades económicas, esto afecta de manera directa el bolsillo de las familias que deben tomar varios buses para desplazarse a su lugar de trabajo o estudio.

Como Melissa Caballero, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de San Agustín, quien debe tomar cuatro buses diarios para desplazarse de Cono Norte hasta su centro de estudio.

“De lunes a viernes tomo algunos buses y combis y no respetan el pasaje universitario. No me parece una buena opción subir el pasaje cuando no respetan al pasajero”, expresó.

Como ella, César Falcón, advirtió sobre el deficiente servicio de los buses SIT. “Yo creo que S/1 refleja el servicio que dan. Tú ves ahora la gente está yendo colgada y en horas punta es peor. Cuando tengan varios ómnibus y todos vayamos, como gente normal, sentados, yo pago callado hasta S/3, antes no”, refirió.

Si bien el incremento ha sido descartado, por el momento, por el gerente de Transportes, Miguel del Carpio, el funcionario informó que varios transportistas presentaron nuevamente su estudio económico de ingresos y egresos para justificar el requerimiento de una nueva tarifa, como estable el contrato de concesión firmado entre empresarios y el gobierno provincial.

Pacheco adelantó que actualizaron cifras respecto al 2020 y 2021, con lo cual para los transportistas superaría los S/2. “El único que no quiere que suba el pasaje es el señor alcalde, tanto sus asesores y técnicos aceptan que tenemos razón y es necesario el aumento en el precio de pasajes”, indicó.

El consultor en transportes, Geoffrey Rivas, calculó que en Arequipa se hacen 1 millón 750 mil viajes, de los cuales, el 63% usan el transporte público.

Se estima que cada ciudadano que vive en el centro de la ciudad y usa buses SIT gasta S/2.50 al día, mientras que los ciudadanos que viven en periferias gastan S/3.50 “La culpa no es del transportista. El pasaje de S/1 está siendo subsidiado por los transportistas, debido a este contrato que tienen (...) era muy peligroso firmar un contrato cuando existía una rigidez de no variación de los pasajes, no se advirtieron situaciones como una pandemia o esta crisis en los combustibles”, explicó.