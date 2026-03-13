La oficina regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) descartó que exista concertación de precios en la venta de combustibles en Arequipa, en medio de las quejas de la población por el incremento de costos y el aparente desabastecimiento en algunos grifos.

La jefa regional de la entidad, Lucía Cornejo, recordó que las competencias de Indecopi se concentran en dos ámbitos: la libre competencia y la protección al consumidor. En ese sentido, señaló que la institución supervisa posibles prácticas anticompetitivas, como la concertación de precios entre empresas.

“En el mercado de combustibles, los precios se rigen por la oferta y la demanda. Hasta el momento no hemos detectado distorsiones que evidencien concertación entre los grifos”, precisó.

Cornejo indicó las prácticas de libre competencia requieren investigaciones rigurosas y técnicas, ya que no basta con observar que varios establecimientos vendan a precios similares para concluir que existe concertación.

Asimismo, recordó que las sanciones por acuerdo de precios pueden ser severas y alcanzar multas de hasta mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 5 millones 500 mil soles.

INDECOPI CONFIRMA DESABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

Respecto a la segunda competencia, la protección al consumidor , la funcionaria explicó que Indecopi verifica que los establecimientos informen adecuadamente a los usuarios sobre la disponibilidad del combustible. En algunos grifos, por ejemplo, se ha restringido la venta a 30 soles por cliente debido a la limitada disponibilidad.

“Lo que verificamos es que, si el establecimiento indica que no hay combustible, efectivamente sea así”, dijo.

El acaparamiento y la especulación de precios son delitos, los cuales son competencias de la Fiscalía en materia penal, quienes pueden investigar de oficio o por denuncia de los usuarios.

Según Indecopi, en Arequipa se monitoreó 35 grifos de los 365 que existe en la ciudad. Durante las inspecciones se constató que algunas estaciones no contaban con combustible, mientras que otros sí mantenían stock. Incluso, en una distribuidora de gas para uso domiciliario ubicada en el distrito de Socabaya se verificó que había disponibilidad de balones de gas.

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