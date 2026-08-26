El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer el informe técnico “Perú: Panorama Económico Departamental”, correspondiente a junio de 2026, en el que Arequipa registró caída en la producción de la papa y el cobre, pero creció en energía eléctrica y recaudación tributaria.

PAPA Y COBRE, A LA BAJA

Según el reporte, presentado por el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, la producción de papa en Arequipa cayó -33,6% durante junio, una de las caídas más pronunciadas a nivel nacional, solo por detrás de Piura (-41,6%). No obstante, la producción de este tubérculo creció 16,5% respecto a similar mes de 2025, impulsada por las buenas condiciones climáticas como Ayacucho, La Libertad, Cusco, Apurímac y Junín.

En el sector minero, la extracción de cobre, durante el mes de análisis, alcanzó 32 mil 385 toneladas métricas de contenido fino y bajó en 7,3%, respecto al mismo periodo del año 2025. También revela la caída en el plomo (-23,8%).

Mientras que creció el molibdeno (76,1%), plata (27,9%), oro (7,0%) y zinc (5,1%).

ENERGÍA ELÉCTRICA Y AVICULTURA, EN CRECIMIENTO

Pese a este panorama, la región mostró que la producción de energía eléctrica se incrementó 41,6% en junio, después de La Libertad (55,9%). Arequipa se ubica entre las regiones que concentraron el 57,7% del total nacional. Este incremento fue influenciado por la alta energía de origen solar (centrales Matarani, San Martín Solar y Majes Solar) y térmica.

Asimismo, la producción avícola aumentó 2,7%, después de La Libertad (4,9%). Las regiones mencionadas junto a Lima contribuyeron con el 83,5% del total nacional.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

En el plano fiscal, la región destacó con un notable incremento de 67,9% en los ingresos recaudados por tributos internos durante junio, el segundo mayor crecimiento a nivel nacional después de Lima (27,4%). De acuerdo al informe, la recaudación sumó 532 millones 978 mil soles y en paralelo, el número de contribuyentes activos subió en 5,6%.