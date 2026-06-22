Un ingeniero de sistemas de 45 años permanece internado en estado crítico en el Hospital Goyeneche, mientras su familia denuncia una presunta agresión por parte de un falso taxista y cuestiona la demora de la Policía en iniciar las investigaciones del caso.

Royce García Casani ingresó al área de Trauma Shock del nosocomio a las 5:20 de la mañana del sábado 20 de junio con un severo traumatismo encéfalo craneano. Su hermano, Jonathan García, aseguró que la víctima presenta un fuerte golpe en la nuca y lesiones en el cráneo producto de la agresión.

Según relató, pese a la gravedad de su estado, hasta las 7:30 de la noche de ese mismo día, casi 14 horas después de su ingreso al nosocomio, ningún efectivo policial acudió al hospital para realizar las diligencias, ni se dispuso su evaluación por parte del médico legista o exámenes toxicológicos.

HECHOS

Los familiares señalaron que Royce García fue encontrado inconsciente a tres cuadras de la comisaría de Jerusalén, en el distrito de Mariano Melgar, y que fueron agentes de Serenazgo quienes lo trasladaron al Hospital Goyeneche. Sin embargo, cuestionaron la forma en que fue evacuado, según las imágenes del video, al considerar que fue movido de manera inadecuada, lo que, pudo agravar su salud.

Ante la ausencia de avances en la investigación, la familia obtuvo por su cuenta diez videos de cámaras de seguridad del lugar donde fue abandonado. En las imágenes, según indicaron, se observa un vehículo oscuro, Royce García aparece como copiloto, con manchas de sangre en la cabeza y los hombros, mientras que otro hombre estaba en el asiento posterior del auto. Luego es dejado en la esquina de una vivienda, antes de retirarse, uno de los sujetos le revisa los bolsillos.

A raíz de estas evidencias, la hipótesis del hermano y su padre es que el ingeniero habría sido captado por una banda que operaría como falso taxista, porque según los videos obtenidos, la víctima subió al auto en los exteriores de la discoteca After Office, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, a donde acudió después de su jornada laboral. El profesional se trasladó desde Cusco hace tres meses y laboraba en una empresa relacionada al proyecto de la contingencia del IREN Sur.

Otro aspecto que llama la atención de la familia es que la víctima fue abandonada en Mariano Melgar aproximadamente cinco horas después de haber salido del local nocturno, pese a que reside en el distrito de Cerro Colorado.

Aunque su billetera y licencia de conducir fueron hallados, el celular no fue encontrado. Por ello, los familiares sospechan que durante ese lapso pudo haber sido retenido y obligado a realizar transferencias bancarias mediante aplicaciones de billeteras digitales.

Frente a esta posibilidad, solicitaron, a través de la Fiscalía, el levantamiento del secreto bancario para verificar si hubo movimientos financieros irregulares mientras el ingeniero estuvo desaparecido.

Además, presentaron una denuncia ante la Inspectoría de la Policía Nacional por la presunta demora en las diligencias iniciales y exigieron que la investigación se acelere para identificar y capturar a los responsables de la agresión. Mientras tanto, Royce García continúa luchando por su vida en el Hospital Goyeneche, luego de intervenido quirúrgicamente de emergencia el mismo sábado.