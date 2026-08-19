En el primer semestre del año (enero-junio), las agroexportaciones peruanas sumaron $ 5,642 millones, representando un incremento de 3.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, ratificando la competitividad y el dinamismo del sector en los mercados internacionales, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

“El agro sigue conquistando más mercados con más frutas, hortalizas, granos y otros, lo que confirma la competitividad de nuestros productores. El compromiso del ministerio es seguir trabajando con los pequeños agricultores para brindarles acceso al agua, asistencia técnica, créditos y tecnología y mecanización”, sostuvo el ministro del sector, Marco Vinelli.

Precisó que las exportaciones agrarias tradicionales sumaron $ 371 millones, monto que significó un aumento de 8.9% respecto a lo registrado en 2025, debido a las mayores exportaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar ($ 323 millones), azúcar refinada ($ 21 millones), lana sin cardar ni peinar ($ 6.0 millones), melaza de caña ($ 5.3 millones) cuyas ventas fueron mayores en 7.7%, 25.8%, 64.4% y 29.3% respectivamente. “Estos productos explican el 95.9% de las agroexportaciones tradicionales”“, anotó.

Mientras, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron $ 5,271 millones, cifra superior en 3.3% en comparación al mismo periodo del año pasado.

Destacaron

Los principales productos del ranking agroexportador en el periodo fueron: paltas $ 933 millones (17.7% de participación), uvas frescas $ 789 millones (15.0%), arándanos frescos $ 427 millones (8.1%) y los mangos frescos $ 264 millones (5.0%).

También destacaron las ventas de cacao en grano crudo $ 164 millones (3.1%), las demás frutas frescos $ 148 millones (2.8%), espárragos frescos $ 136 millones (2.6%), mango congelado $ 107 millones (2.0%), alimentos para animales $ 106 millones (2.0%), quinua $ 78 millones (1.5%). “Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 59.8% de la oferta exportable no tradicional”, comentó el ministro.

El Midagri precisó que, en los primeros seis meses del año, los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, Inglaterra, Ecuador, Colombia, China, Canadá. Este grupo de países concentraron el 79.7% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.