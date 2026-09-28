Tres personas se salvaron de milagro tras resultar heridos en dos accidentes de tránsito ocurridos en Piura. El primer hecho dejó dos lesionados en la carretera a Curumuy, mientras que un segundo choque se registró en el cruce de las avenidas Sánchez Cerro y Raúl Mata.

El choque frontal entre una miniván y un automóvil ocurrido en la carretera a Curumuy, a la altura del asentamiento humano Ollanta Humala, en Piura dejó a dos personas graves. Las víctimas fueron identificadas como Ignacia Román Rimaycuna (48 años) y Eddy Cobeñas Espinoza (28 años).

Debido a los fuertes golpes recibidos en la cabeza y diversas partes del cuerpo, los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia por personal del SAMU al hospital Santa Rosa, donde permanecen internados.

Cabe indicar que los dos vehículos quedaron totalmente destrozados producto del fuerte choque.

De otro lado, en la intersección de las Av. Sánchez Cerro y Raúl Mata, José R. V. (23) resultó gravemente herido tras colisionar su motocicleta contra una camioneta durante la madrugada de ayer.

El fuerte impacto provocó que el motociclista saliera disparado y quedara tendido sobre el pavimento, donde fue auxiliado por serenos del distrito Veintiséis de Octubre. Posteriormente, personal del SAMU lo trasladó de urgencia al hospital Santa Rosa.