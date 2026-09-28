Tres personas se salvaron de milagro tras resultar heridos en dos accidentes de tránsito ocurridos en Piura. El primer hecho dejó dos lesionados en la carretera a Curumuy, mientras que un segundo choque se registró en el cruce de las avenidas Sánchez Cerro y Raúl Mata.
El choque frontal entre una miniván y un automóvil ocurrido en la carretera a Curumuy, a la altura del asentamiento humano Ollanta Humala, en Piura dejó a dos personas graves. Las víctimas fueron identificadas como Ignacia Román Rimaycuna (48 años) y Eddy Cobeñas Espinoza (28 años).
Debido a los fuertes golpes recibidos en la cabeza y diversas partes del cuerpo, los heridos fueron auxiliados y trasladados de emergencia por personal del SAMU al hospital Santa Rosa, donde permanecen internados.
Cabe indicar que los dos vehículos quedaron totalmente destrozados producto del fuerte choque.VER MÁS: Dos agentes de seguridad mueren en accidente en Piura
De otro lado, en la intersección de las Av. Sánchez Cerro y Raúl Mata, José R. V. (23) resultó gravemente herido tras colisionar su motocicleta contra una camioneta durante la madrugada de ayer.
El fuerte impacto provocó que el motociclista saliera disparado y quedara tendido sobre el pavimento, donde fue auxiliado por serenos del distrito Veintiséis de Octubre. Posteriormente, personal del SAMU lo trasladó de urgencia al hospital Santa Rosa.