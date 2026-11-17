La antigua carretera Panamericana Sur será recuperada para funcionar como ruta alterna en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, ante constantes derrumbes a causa de lloviznas. Provías Nacional inició el fin de semana los trabajos para acondicionar 79,5 kilómetros de esta vía, que permitirá solo el desplazamiento de vehículos ligeros.

La intervención comprende dos tramos. El primero va desde el sector La Bodega hasta el empalme con la ruta AR-527 y tiene una extensión de 40 kilómetros. El segundo comprende desde Calaveritas hasta el mismo empalme, con 39,5 kilómetros.

Los trabajos incluyen la limpieza de la carretera, recuperación de la plataforma y nivelación del terreno para mejorar las condiciones de circulación. También se retirarán rocas y material inestable de los cerros que bordean la vía, con el propósito de reducir el riesgo de desprendimientos.

Además, se instalarán señales de tránsito y postes delineadores para orientar a los conductores que utilicen esta ruta. Cabe recordar que en los últimos meses se registraron derrumbes constantes que dejaron varados a cientos de vehículos de transporte interprovincial, de carga y particulares.

Para ejecutar estas labores, Provías Nacional destinó un presupuesto de 874 mil soles y comenzó a trasladar maquinaria hacia los dos sectores donde se realizarán las intervenciones.

La recuperación de esta antigua carretera busca ofrecer una alternativa de circulación entre Atico y Ocoña y mantener la conexión vial cuando se presenten deslizamientos de rocas en la actual Panamericana Sur. La vía acondicionada estará destinada al tránsito de vehículos ligeros.