A pocos días del inicio oficial del año escolar, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa aún no define si las clases en los colegios públicos comenzarán el lunes 16 de marzo, debido a una serie de problemas que afectan el normal retorno a las aulas.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, informó a Correo que se evalúan tres escenarios: iniciar clases de manera presencial, virtual o postergar el inicio del año escolar.

Entre los factores que se analizan figuran la escasez de unidades de transporte público en los distritos de Arequipa, el incremento del precio del combustible y la congestión vehicular que se registra en distritos como Tiabaya y Uchumayo, tras el cierre del puente en esta última zona.

La autoridad educativa señaló que estas decisiones se coordinan con las direcciones de la UGEL Arequipa Norte y la UGEL Arequipa Sur, además del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, representante del Ejecutivo designado para atender la situación en la región.

AUN NO LLEGAN LOS MÓDULOS PREFABRICADOS

A las dificultades de transporte se suma la situación de la infraestructura educativa. Choque confirmó que, aunque inicialmente se reportaron 104 instituciones educativas con problemas graves, la cifra se redujo a 93 colegios con daños estructurales, luego de que las municipalidades realizaron lagunas reparaciones.

Sin embargo, persiste un problema clave: el Ministerio de Educación del Perú aún no ha enviado los 140 módulos prefabricados que se solicitaron para atender a estas instituciones con daños graves.

Ante esta situación, los directores de los planteles afectados tendrán que evaluar las medidas temporales, como implementar doble turno de clases o habilitar otros ambientes para el dictado de lecciones.

Otro aspecto pendiente es la contratación de docentes, proceso que todavía se encuentra en marcha en las unidades de gestión educativa local.

La decisión final sobre el inicio del año escolar en los colegios públicos de Arequipa se dará a conocer entre el jueves y viernes, en medio de un escenario marcado por problemas de transporte, infraestructura y organización educativa.

VIDEO RECOMENDADO