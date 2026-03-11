La población de Arequipa deberá esperar entre 15 a 20 días para que el puente modular que reemplazará la deteriorada infraestructura en Uchumayo se instale. Esta información se dio a conocer durante la reunión multisectorial de urgencia realizada ayer en la noche en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.

Durante esta reunión la Policía Nacional informó el plan de vías que se tomará para evitar el tráfico vehicular en la vía Cerro Verde, cuyas horas de mayor tráfico están entre las 5:30 y 8:30 horas y las 17:30 y 22:00 horas.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Arequipa, coronel Raúl Acosta, informó que son 2 los puntos en los que se dispondrá personal policial de las unidades de Tránsito, Carreteras y Emergencias, para el paso de vehículos de carga pesada y livianos.

Reunión en el Gobierno Regional de Arequipa. (Foto: GRA)

PLAN DE DESVÍO POR CIERRE DE PUENTE UCHUMAYO

En el caso de las unidades de carga pesada: el pase será por la carretera Cerro Verde en ambos sentidos, desde el cruce con la carretera Panamericana Sur hasta el sector de Uchumayo, continuando por Tiabaya.

Mientras que los vehículos menores (minivanes, camionetas y buses de transporte de pasajeros) serán desviados por una vía alterna que se deriva desde el túnel de Cerro Verde, pasando por el lado de la planta Supermix, con un recorrido aproximado de 8 kilómetros, hasta empalmar con la carretera Panamericana Sur a la altura del kilómetro 19, desde donde continuarán su recorrido habitual. Esta última se trata de una trocha sin asfaltar, por lo que se realizará el regado de la vía.

Respecto a los puentes modulares gestionados ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la representante de Covisur señaló que uno de ellos se instalará sin mayores dificultades, mientras que el segundo tendrá algunos inconvenientes por la presencia de fibra óptica y el saneamiento del terreno, necesario para obras civiles previas a la instalación del puente. Según Provías Nacional los dos puentes Baileys son de 60 metros (de ida y retorno).

PIDEN HORARIO ESCALONADO PARA ESTUDIANTES

El alcalde de Tiabaya, Godofredo Delgado, solicitó que la Gerencia Regional de Educación de Arequipa establezca un horario escalonado de ingreso para escolares, debido a la congestión vehicular.

Según indicó el gobernador regional de Arequipa, este pedido será analizado y a más tardar el viernes se tendrá una respuesta.