Un joven que era arrastrado mar adentro por el fuerte oleaje en la playa de Mollendo fue rescatado por instructores de Salvataje de la Policía Nacional y participantes del Curso de Capacitación en Salvataje Arequipa 2026.

La emergencia fue atendida por los agentes, quienes ingresaron al mar y lograron auxiliar al bañista antes de que la situación se agravara. Tras ser puesto a salvo, el joven agradeció la intervención policial y contó que fue sorprendido por una ola que lo arrastró.

El rescate se produjo durante las prácticas de preparación que realizan los efectivos policiales y los participantes del curso, quienes vienen perfeccionando sus técnicas de intervención y rescate en escenarios acuáticos.

Estas capacitaciones buscan preparar al personal de Salvataje para atender emergencias durante la temporada de verano 2027, cuando aumenta la presencia de bañistas en el litoral arequipeño.

La Policía informó que los agentes de salvataje brindarán seguridad no solo en las playas de Mollendo, sino también en la provincia de Camaná y algunas piscinas públicas, con el propósito de prevenir accidentes y evitar que más personas pierdan la vida por ingresar al mar en condiciones peligrosas.