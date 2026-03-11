El alcalde del distrito de Punta de Bombón, José Ramos Carrera, fue intervenido por la Policía luego de verse involucrado en un múltiple choque que dejó como saldo la muerte de un motociclista.

El accidente ocurrió minutos después ddEe las 11:00 de la mañana en el sector La Pampilla, en el cruce de la Vía Costanera con el ingreso al distrito de Punta de Bombón, en la provincia de Islay.

Según información preliminar, en el lugar colisionaron tres vehículos: la camioneta de placa B3K-905, conducida por el burgomaestre, quien se dirigía hacia su distrito; la camioneta de matrícula Z7W-176, que circulaba en sentido contrario; y una motocicleta, cuyo conductor habría ingresado a la carretera desde una vía alterna.

A consecuencia del violento impacto, el motociclista falleció, pero su identidad aún no fue confirmada.

Tras el accidente, efectivos de la comisaría de Punta de Bombón intervinieron tanto al alcalde como al conductor de la otra camioneta. Ambos serán sometidos al dosaje etílico como parte de las diligencias de ley.

Hasta la zona se desplaza el fiscal de turno de Mollendo junto con peritos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de Arequipa, quienes realizarán las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

