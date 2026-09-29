James Fernández Salguero, director del Instituto Víctor Andrés Belaunde de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), destaca la importancia del voto informado y plantea que los candidatos deben explicar en el panel de propuestas que se realizará hoy en la casa universitaria junto a Correo desde las 9:00 horas, cómo harán realidad sus propuestas. También señala como prioridades la seguridad, el transporte, la generación de empleo y la culminación de obras paralizadas.

¿Qué importancia tienen las próximas elecciones regionales y municipales? Definitivamente son importantes porque cada cuatro años tenemos la oportunidad de elegir a las autoridades que nos van a representar en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Ellos serán los encargados de buscar soluciones a los problemas que tenemos en nuestra región, provincia y distrito. Por esa razón, la información que brindan los candidatos, su participación y la difusión de sus propuestas son importantes.

¿Considera que actualmente existe un distanciamiento de la ciudadanía respecto de la política? Definitivamente. Meterse en política actualmente es complicado. Recuerdo a un viejo profesor que me decía que muchas veces la política termina afectando la imagen, las cuestiones familiares y personales de quienes participan en ella. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto una especie de folclor político donde muchas veces no prima la propuesta, sino el escándalo, porque eso vende.

Durante esta campaña se han escuchado numerosas promesas ¿Existen propuestas que podrían ser inviables? Hay muchas promesas que pueden ser difíciles de ejecutar en una gestión de cuatro años. Como idea, proyecto o propuesta pueden ser interesantes, pero su ejecución puede tomar más tiempo. Los grandes proyectos no se desarrollan necesariamente en dos, tres o cuatro años. Pueden tener una duración de cinco o diez años, dependiendo del proyecto. Lo importante es empezar y explicar cómo se va a hacer.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del próximo gobernador regional y del próximo alcalde provincial? Hay varios temas. La seguridad es uno de ellos y es una preocupación que tenemos no solamente en nuestra ciudad, sino en todo el país. Otro problema fundamental es el caos del transporte. También debemos sentar las bases para el crecimiento económico, generar puestos de trabajo, promover la creación de empresas y viabilizar los proyectos importantes que tenemos actualmente. Hay algo fundamental: debemos destrabar las obras que están paralizadas. Se habla de más de mil 300 millones de soles en obras paralizadas o que corren el riesgo de convertirse en elefantes blancos.

¿Las autoridades deberían pensar más allá de los cuatro años de gestión? Muchas veces la población confunde que una autoridad debe ser el artífice de la partida y del nacimiento de un proyecto, cuando en realidad también debe pensar en su conclusión. Si no pensamos de esa manera vamos a seguir viendo descontento general y pequeñas obras que no solucionan los problemas. Un ejemplo es el reasfaltado de vías. Llega una autoridad, levanta el asfalto y vuelve a reasfaltar. Pero ¿eso solucionó el problema de Arequipa? Definitivamente no.

¿Existe un divorcio entre las autoridades y la academia? Yo creo que no puede haber un divorcio entre el Estado y la academia, ni entre las autoridades y la academia, ni entre la sociedad civil y la academia. La academia tiene un rol importante: informar, capacitar a la población y contribuir a buscar soluciones para los proyectos importantes de Arequipa. Eso es precisamente lo que fomentamos desde la Universidad Católica de Santa María y el Instituto Víctor Andrés Belaunde.

¿Cuál es la importancia del panel que organizan Diario Correo y la Universidad Católica de Santa María? Es importante porque aquí no habrá un debate basado en agresiones o insultos. No lo vamos a permitir. Este es un espacio académico y aquí debe haber propuestas. Vamos a escuchar a los candidatos y, sobre todo, queremos conocer cómo van a hacer realidad sus propuestas. Eso es lo más importante. A través de este espacio, la academia también podrá participar posteriormente cuando alguno de los candidatos sea elegido. Por eso es importante escucharlos y conocer sus propuestas, que esperamos puedan ser viables y contribuyan a solucionar los problemas que tenemos en Arequipa.

Perfil. Es el director del Instituto Víctor Andrés Belaúnde Diez-Canseco, una entidad académica perteneciente a la UCSM. Es jefe del Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.