La alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco Polar, quien busca ser elegida como autoridad provincial en las elecciones municipales de 2026, aún mantiene la posibilidad de permanecer en la contienda electoral. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa dispuso la reapertura excepcional del sistema Declara para que la organización política Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso complete la inscripción de su lista de candidatos a regidores en la paltaforma virtual.

La medida fue adoptada debido a que, al concluir el plazo de inscripción, en el sistema únicamente figuraba registrada la candidatura de Oscco a la alcaldía, mientras que la relación de postulantes al Concejo Municipal no figuraban.

Mediante la Resolución N.° 00713-2026-JEE-AQP/JNE, el órgano electoral autorizó de manera excepcional el acceso al sistema Declara para la personera legal de la agrupación, Gabriela Salvador Cárdenas, quien pudo ingresar la información pendiente el 21 de julio, entre las 8:00 y las 20:00 horas.

Con esta decisión, la organización política tendrá la oportunidad de subsanar el registro del proceso de inscripción de su lista completa, cuya admisión y posterior calificación dependerán de la evaluación que realice el Jurado Electoral Especial.

La resolución representa una nueva oportunidad para la alcaldesa quien asumió el cargo hace unos meses, tras la vacancia de Víctor Hugo Rivera Chávez.