El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Perú declaró la vacancia de Braian Patricio Torrico Benique en el cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Yanahuara y dejó sin efecto la credencial que se le otorgó en 2022 tras resultar elegido en los comicios municipales.

Mediante la Resolución N.° 0413-2026-JNE, el organismo electoral declaró fundada la apelación presentada por la también regidora Mónica Milagros Arispe y revocó el Acuerdo de Concejo N.° 68-2025-MDY, del 19 de diciembre de 2025, con el cual el concejo municipal había rechazado inicialmente el pedido de vacancia.

La decisión se sustenta en la causal de ausencia del distrito por más de 30 días consecutivos sin autorización del concejo municipal. Según el expediente, el exregidor viajó a Estados Unidos entre el 27 de agosto y el 28 de septiembre de 2023, periodo en el que permaneció fuera del país sin contar con el permiso correspondiente.

Tras la vacancia, el Jurado Nacional de Elecciones del Perú convocó a Faride Lucrecia Mirana Lira para que asuma el cargo de regidora en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, función que desempeñará como accesitaria hasta culminar el actual periodo de gobierno municipal, es decir, hsta fin de año.

