Joven crea minibiblioteca debajo de un árbol en Arequipa para prestar libros

La Biblioteca de la Confianza, es el término que se asignó a un pequeño espacio ubicado en un árbol de la avenida Víctor Andrés Belaunde en el sector de Umacollo. Andrea Villanueva, promotora de esta iniciativa en Arequipa, cuenta que todo libro es útil y que su iniciativa busca acercar a más personas a la lectura, ante la falta de accebilidad a las bibliotecas de la ciudad. Aquí la entrevista.

¿Como nace la iniciativa de la Biblioteca de la Confianza? Esta iniciativa nace en Lima a cargo de Josefina Jiménez. Se encuentra en la avenida Víctor Andrés Belaunde, en un principio pensé que tendría inconvenientes debido a la coyuntura de la pandemia, pero no fue así, coloque una cajita de madera con cinco libros y alcohol para cumplir con todos los protocolos.

¿Cómo has visto la aceptación de la población? Actualmente tenemos diez usuarios registrados, de ellos 7 son vecinos y 3 son personas que pasan por el lugar frecuentemente, la propuesta se llama así porque es una forma de llevar los textos libros de una forma gratuita, es una manera de trabajar el valor de la confianza, ya que se ha perdido y ahora nos cuesta confiar el uno del otro.

¿Se le han presentado algunos problemas con la biblioteca? Algo que me ocurrió durante la pandemia es que, por ejemplo, uno de los usuarios es de situación de calle y me cuenta lo que ve, observó a personas queriendo sacar la caja, eso me obligó a reforzar la cajita. Otro problema es que nos roban las botellitas de alcohol para la desinfección.

¿Los libros son parte de tu biblioteca persona o donaciones? Son parte de mi biblioteca y además, son aporte de Nelly Yoplack, de la organización Regalemos Sonrisas Perú. Una vecina del lugar que siempre nos deja ejemplares, en un principio comencé con 15 0 10 libros y ahora tengo más de 40.

¿Cada cuánto tiempo renueva las lecturas? Todos los días renuevo los libros. los lectores los devuelven después de una semana, en la cajita está mi número celular y ahí los usuarios me escriben y los registro. Me dicen que tomaron un libro y así se va generando un sistema de control.

¿Cómo encajo en usted esta iniciativa? Para mí, esta idea es revolucionaria, las bibliotecas son pocas y las autoridades no hacen mucho para mejorar, el servicio es deficiente y no se cubre las expectativas, no se logra conectar con la población. Las personas si gustan de leer y ven a las bibliotecas como lugares inaccesibles donde tienen que hacer trámites y no renuevan sus catálogos. Las bibliotecas son espacios vivos que necesitan estar renovándose, acercándose al público

¿Cuál es el libro preferido de la biblioteca? Generalmente toman libros de Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique y más libros de autores peruanos y de tramas policiales. También hay para niños, pero como son un poco más de cuidado son más especiales no los exhibo aun, solo los ofrezcos a las personas que están como usuarios.

¿Invertió económicamente en este proyecto? Dinero no, de tiempo sí, para dar mis clases virtuales me despertaba a las 7 de la mañana y ahora lo hago más temprano para ir a colocar los libros y en la tarde igual y ver que ha ocurrido, yo no guardo los libros los dejo ahí.

Perfil: Andrea Doris Villanueva Quispe. Comunicadora, estudió Ciencias de la Comunicación con especialidad en Relaciones Públicas, es maestra de idiomas en el colegio Innova Schools sede Miraflores.