Tienen entre 20 y 28 años y aseguran que la paternidad no forma parte de sus planes, ni ahora ni en el futuro. Con esa convicción llegan al hospital Honorio Delgado Espinoza para solicitar información sobre la vasectomía, una decisión permanente que podría marcar el resto de sus vidas. Sin embargo, diversos filtros y consejerías buscan garantizar que comprendan plenamente las implicancias del procedimiento.

Carla Flores, del servicio de Obstetricia del nosocomio regional, señaló que cada mes alrededor de 50 hombres acuden al consultorio de planificación familiar para recibir orientación en salud sexual.

De ellos, unos 40 expresan interés en una vasectomía y cerca de la mitad tiene menos de 30 años.Lo que más llama la atención del personal de salud no es solo la edad de los solicitantes, sino la convicción con la que afirman que no desean tener hijos.

Según Flores, varios jóvenes sostienen que no contemplan la paternidad bajo ninguna circunstancia. La misma tendencia fue observada por Fernando Díaz Gallegos, jefe del servicio de Urología del hospital.

Recordó que durante la campaña de vasectomías realizada el año pasado más del 30% de los interesados eran jóvenes. Explicó que la intervención consiste en bloquear de manera permanente los conductos deferentes, encargados de transportar los espermatozoides. “Muchos jóvenes están viniendo interesados en esta cirugía”, indicó.

MENOS HIJOS

El creciente interés por la vasectomía coincide con una sostenida reducción de la fecundidad en el país. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, la tasa global de fecundidad en el Perú pasó de 1,8 hijos por mujer en 2024 a 1,7 en 2025.

En Arequipa la caída es aún más pronunciada. El indicador descendió de 1,6 a 1,4 hijos por mujer en ese mismo periodo, ubicando a la región entre las de menor fecundidad del país.

Las preferencias sobre el tamaño de las familias también han cambiado. La ENDES 2024 reveló que el 59,4% de las mujeres casadas o convivientes en Arequipa no deseaba tener más hijos. Además, el porcentaje de quienes consideraban ideal tener un solo hijo aumentó de 14,3 % en 2023 a 20,8 % en 2024, mientras que el 54,1 % prefería familias de no más de dos hijos.

Esta realidad también se refleja en las consejerías de planificación familiar. “Ya no quieren tener más de dos hijos”, comentó Flores al señalar que muchos hombres consideran suficiente formar familias pequeñas, a diferencia de generaciones anteriores.

A nivel nacional, la ENDES 2025 encontró que el 66,5% de las mujeres casadas o convivientes no deseaba ampliar su familia. Si bien ello no demuestra una relación directa con el aumento de consultas por vasectomía, sí evidencia un cambio en las expectativas reproductivas de la población.

¿Se puede revertir?

Aunque muchos jóvenes se muestran firmes en su decisión, los especialistas advierten que los proyectos de vida pueden cambiar. Flores recordó el caso de un hombre que se sometió a una vasectomía a los 35 años sin tener hijos. Tres años después regresó al hospital para consultar sobre una posible reversión. Había iniciado una relación estable y deseaba convertirse en padre.Por ello, los profesionales de salud insisten en que la vasectomía debe asumirse como un método permanente y una recanalización no garantiza recuperar la fertilidad. Por esa razón, antes de la operación se brinda una consejería exhaustiva para asegurar que la decisión sea plenamente informada.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DE PAREJA

Aunque la mayoría acude porque quieren evitar la paternidad desde jóvenes, hay algunos que tienen otras motivaciones.

Según la obstetra, hombres que ya tienen hijos deciden operarse para que sus esposas no sean las únicas que accedan a un método anticonceptivo. Incluso, mientras algunas mujeres permanecen hospitalizadas después de su parto, sus parejas preguntan cómo iniciar el trámite para una vasectomía.