Jueces de flagrancia en Arequipa redoblarán funciones durante las elecciones

Los jueces de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Arequipa redoblarán sus funciones este domingo 12 de abril, con el objetivo de atender de manera inmediata los casos que puedan presentarse durante el desarrollo de las elecciones generales.

La medida fue coordinada en una reunión encabezada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, quien instó a los magistrados a actuar con rapidez y eficiencia para garantizar el normal desarrollo del proceso y el ejercicio del derecho al voto.

El juez coordinador de la unidad, Walter Marroquín Aranzamendi, informó que los jueces de turno y preturno reforzarán sus labores de atención ante una posible mayor carga de casos, asegurando así una respuesta oportuna del sistema judicial.

Asimismo, se han establecido coordinaciones con el Ministerio Público y la Defensa Pública para garantizar la atención inmediata de los procesos, respetando las garantías del debido proceso.

Estas acciones buscan asegurar una intervención rápida frente a cualquier hecho que se registre, antes, durante y después de las elecciones.

Cabe recordar que el Ministerio Público también ordenó la disponibilidad de 251 fiscales en toda la región en 500 locales de votación con el fin de prevenir la ocurrencia de actos delictivos.