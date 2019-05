La historia de Norma y el horror que le tocó vivir

Síguenos en Facebook

Para “Norma”, a quien llamaremos así para cuidar su identidad, no hay peor dolor para una madre que dañen a sus hijos. Cuando ella habla de sus retoños sus ojos se llenan de lágrimas, porque nunca pensó que le tocaría vivir ese tipo de experiencia. Su testimonio es desgarrador, pero ha tomado fuerzas y solo pide que las autoridades no sean indiferentes y que haya justicia.

HISTORIA. “Toño” (nombre cambiado) es su primer hijo, hoy tiene 15 años, mientras que “Clarita”, la segunda, tiene 4 años. “He vivido la violencia de cerca con mis hijos, mi Toño desde los 13 años fue violado por su padre y su tío, pasó lo mismo con mi pequeña, cuando tenía 3 años. Yo no me di cuenta de lo que pasaba porque trabajaba y venía cada cierto tiempo a Arequipa, porque me diagnosticaron un tumor en el pecho izquierdo y me refirieron a EsSalud”, narró.

Norma es de Arequipa, pero vivió en Tacna hace 20 años, ahí conoció al padre de sus hijos, José Carlos Llanqui Pari (47), quien se desempeñaba como taxista. “Se cruzó en mi camino, pero tuve problemas de violencia familiar desde un inicio y decidí separarme de él hace seis años, y desde ahí saque adelante a mis hijos, trabajando como cosmetóloga, haciendo manualidades y en municipalidades”, dijo.

Pero lo que más le duele es que cuando viajaba para sus chequeos de tumor en su pecho, dejaba al menor al cuidado de su exconviviente, y ahí se dieron los abusos. Lo más detestable es que Miguel Ángel Llanqui Pari (57), hermano de José Carlos, también violó al menor y a la pequeña.

Ella se enteró del repudiable acto cuando su nena tuvo daños en sus genitales y tuvo que llevarla al hospital, donde inocentemente le contó el hecho. Las únicas personas que ingresaban a su casa en Tacna era el padre y el tío.

Denunció el caso en noviembre del 2018 en la Fiscalía de Tacna, donde la magistrada superior María Edna Romero Ríos, de la Primera Fiscalía Superior Penal, logró que se revoque la comparecencia restringida en contra de José Carlos Llanqui Pari y pidió su prisión preventiva por 9 meses, por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de un menor de edad en agravio de sus hijos de 15 y 4 años.

Asimismo, la Sala Penal de Apelaciones, el 21 de enero del 2019, confirmó la prisión preventiva por 9 meses, dispuesta en primera instancia, en contra del investigado Miguel Ángel Llanqui Pari (técnico del Ejército), acusado también por el delito de violación sexual en agravio de sus sobrinos. Ambos tienen orden de captura, pero están prófugos. “Yo lo único que pido es justicia por este hecho tan horrible”, dijo entre lágrimas Norma.

El Ministerio de la Mujer la apoyó cuando puso la denuncia, pero luego la dejaron sin abogado y los mandaron a albergues, pero se vino a Arequipa por seguridad. Ella necesita tratamiento para el tumor y necesita terapias psicológicas para sus hijos. “Yo pido el apoyo de la Ministra de la Mujer y del Ministro del Interior, a quien le solicitó que pongan a los agresores en la lista de los más buscados. También pide el apoyo de la presidenta del Comité de Damas del Gobierno Regional, Jeniffer Neyra.“Toño” sueña con ser médico, y su mamá es su mejor amiga, pero vive preocupado porque sus agresores están libres. Sin embargo, mantienen la esperanza de que su futuro será mejor.