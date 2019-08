“La poesía escrita por mujeres debe ser más valorada”

Síguenos en Facebook

Lunia Vera empezó sus estudios superiores en la Universidad Nacional de San Agustín, formándose en la escuela de Literatura, luego se doctoró en Educación en la Universidad Mayor de San Marcos. Desde entonces, ha sido docente en diversas instituciones universitarias de Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Princeton y la Universidad de Tulane. Actualmente vive en Nueva York, donde trabaja en la Universidad de Fordham. Este año, además de volver a su natal Arequipa para reencontrarse con su familia, presentó en la ciudad su nuevo poemario 80 naufragios (Urbanotopia ediciones). Correo conversó con ella sobre su faceta como docente en el extranjero, la escritura y otros temas relacionados al papel de la mujer en la letras.

80 naufragios es su segundo libro de poesía, ¿podría hablarnos de su concepción? Todo empezó cuando tenía 15 aňos, yo comencé a escribir desde los 13. Tenía un enamorado llamado Héctor que constituyó mi primera decepción amorosa, él me dejó por una amiga que le presenté, y es aquí donde siento que él fue mi primer fracaso, pérdida. Me ahogaba y no quería vivir. Fue un naufragio de amor juvenil.

¿Cuándo y bajo qué circunstancias escribe? Entonces, cuando era adolescente, escribía todo el tiempo, casi todos los días, porque vivíamos sin internet. Tenía más tiempo en mis manos. Mayormente escribía en la noche porque durante el día iba al colegio. Como toda adolescente que tiene las hormonas revueltas y las neuronas en desarrollo, mis poemas eran desorganizados y no me gustaba corregirlos ni releerlo. La poesía se volvió en una especie de catarsis donde vomitaba mi dolor, de ahí que releerlos para editarlos era doloroso y por eso no lo hacía.

¿Cuál es su apreciación sobre la poesía hecha por mujeres en Perú y Latinoamérica? Mi tesis de licenciatura en la Universidad Nacional de San Agustín fue sobre Blanca Valera, decisión no gratuita. Quería estudiar a una mujer que consideraba la mejor. Quería darle un valor, aunque ya lo tenía. Sentía que las mujeres en la poesía no han sido reconocidas tanto o igual como en el caso de los hombres. La poesía escrita por mujeres no ha sido evaluada, ni estudiada, ni valorada como se merece. Es una vergüenza que haya leído a Magda Portal en el extranjero y aquí muchos ni la conozcan.

Usted estudió en la Universidad Nacional de San Agustín y ahora es docente en Estados Unidos, ¿cómo es la experiencia en este otro ámbito educativo? Esta es una pregunta que se va a volver leit motiv. Primero, una es una universidad estatal de una ciudad como Arequipa, mientras que donde trabajo es una universidad privada en Nueva York. Allí ya hay una diferencia económica. Segundo, la lengua y las tradiciones son diferentes. Acá está la diferencia socio-cultural. Tercero, la UNSA es una universidad más de izquierda y de libre pensamiento, mientras que allá, en Nueva York, es una universidad jesuita y sigue una agenda religiosa. Con esto terminó la diferencia política. Así que, en conclusión, ambos ámbitos educativos son diferentes por donde los veas.

¿Cuál es el papel de la mujer intelectual en la sociedad latinoamericana en comparación con la norteamericana? Mira, te doy como ejemplo la Feria Internacional de Libro 2019, donde Mario Vargas Llosa inauguró el evento en una mesa llena de hombres. Esto no podría ocurrir en Estados Unidos ni Canadá. Con esto te explico la participación versus la marginalización. Mientras en uno tiene un papel igualitario, en el otro son ciudadanas marginadas y poco estudiadas o valoradas.

¿Tiene planeadas más visitas a Arequipa y Perú, algún proyecto quizá, otra publicación? Vengo cada aňo por una semana a visitar a la familia, a los amigos, y a llevarme libros para seguir en contacto con la producción del país. Con respecto a mis proyectos, tengo otros tres libros: uno para el cual estoy buscando editor para el próximo año, otro de relatos que escribí cuando llevé un curso de escritura creativa, y una novela corta (en apuntes) que constituye un proyecto en sí para el año que viene. Este último espero que no tarde en publicarse como fue el caso de mis poemario.

Lunia Vera, docente, escritora. Nació en Arequipa. Estudió Literatura en la Universidad Nacional de San Agustín y se doctoró en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima. Vive en Nueva York.